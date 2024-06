Akne su vrlo frustrirajuće kod većine ljudi. Njihovo cijeđenje im ponekad dođe kao najveće olakšanje. No, na jednu vrstu bubuljice, dr. Suraj Kukadia, nazvan kao dr. Sooj, izdao je oštro upozorenje protiv istiskivanja.

Na TikToku se osvrnuo na jedan video, u kojem jedna žena štapićem za uši ubada golemu kvržicu ispod oka, a riječ je o Halazionima, koji izgledaju dosta slično ječmencu- drugoj vrsti crvene kvržice koja se može formirati unutar kapka ili oko oka. Iako oba traju oko dva tjedna, ječmenci su poprilično bolni, a halazioni su bezbolni.

'Možete izgubiti vid'

Dr. Sooj je otkrio da diranje u njih može uzrokovati ne samo infekcije, već čak i sljepoću. Zato je važno paziti na rane znakove i otići liječniku opće prakse kada je to potrebno.

Foto: Shutterstock

"Ovo je halazion i uzrokovan je blokadom ili upalom oko otvora uljne žlijezde u dnu vaših trepavica, a to može dovesti do otekline ispunjene tekućinom koji se može napipati kao mala kvržica. Iako ima bilo kakvih znakova infekcije, molimo vas da ga ne pokušavate sami rasprsnuti, kao što su u ovom videu. Jer riskirate širenje moguće infekcije i čak možete izgubiti vid", otkrio je dr. Sooj.

Razlika između ječmenca i halaziona

Inficirani korijeni trepavica također obično uzrokuju stvaranje ječmenaca, dok se halazioni razvijaju dublje u kapku, tako da je njihova lokacija prilično znakovita.

Foto: Shutterstock

"U nekim okolnostima, halazion se može razviti u ječmenac. Sada, većina ljudi to može liječiti sama kod kuće, a to možete učiniti tako da namočite čistu vatu ili čisti flanel u prilično vruću, ali nikako ne vrelu vodu. A zatim ovo nježno, ali čvrsto pritisnite na zatvorene oči pet do deset minuta i onda to ponovite tri ili četiri puta dnevno", savjetovao je dr. Sooj.

Kako biste se klonili bilo kakvih čudnih bubuljica, dr. Sooj je također rekao da će čišćenje kapaka dva puta dnevno biti dovoljno.

