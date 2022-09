Skoro svaki od spojeva koji nastaje izgaranjem cigareta uništava stanice u tijelu. Svi ti toksični spojevi uništavaju antioksidanse u našem organizmu. Nedostatak antioksidansa znači da vam imunitet slabi, to jest, da tijelo više nije dovoljno snažno da se obrani od zaraznih bakterijskih infekcija. Pušenje u svakom segmentu uništava vaše zdravlje i ne pruža tijelu ništa pozitivno ni dobro.

Stoga je jedan muškarac na Redditu upitao ostale pušače kako su prestali pušiti. Naime, on pokušava prestati, ali ne uspijeva. Redditovci su brzo podijelili svoja iskustva.

"Samo prestaneš. Prestaneš kupovati cigarete. Kad te netko ponudi, odbij. I tako", bio je prvi odgovor. Jedan Redditovac je napisao opširan odgovor:

Najbolje je samo prestati

"Mogu ti ja reći svoje iskustvo, počeo s 14, a prestao s 25. Više stvari je meni bilo za prestanak pušenja i ako su u društvu pušači, bit će ti užasno teško. Meni je prvi razlog prestanka bi što sam se uselio s tadašnjom curom i njoj je to jako smetalo i nije mi bio gušt pušiti. Stvorio sam nekakvu averziju prema cigareti u tih par mjeseci. Dakle, važno je da prestaneš uživat u njoj, osvjesti se da ti smeta. Drugi razlog i možda najvažniji je bio to što, u pokušaju da uštedim koju kunu, počeo sam motati i jednu večer dok sam motao cigarete da imam za sutra, skužio kako izgledam ko najveći klošar. Razbila mi se iluzija da izgledam kao James Dean naslonjen na auto dok pušim ispred faksa/firme. Skužio sam da sam ovca koja je pala na foru i plaća porez na budale. James Dean je kul sa i bez cigare. Nekako se to i poklopilo s tim da su moji frendovi koji su pušili otišli svako svojim putem u rodni grad, starci su mi prestali pušit (iako su počeli opet za par mjesci). Just like that, the magic was broken. Uzeo sam knjigu od Alana Carra, pročitao je i nikad više zapalio", napisao je.

Njegov savjet očajnom muškarcu je taj da pokuša osvijestiti činjenicu da je cigareta "smeće". Po njemu, svi smo robovi cigarete.

Jedan Redditovac tvrdi da je pokušavao postepeno smanjivati cigarete, ali je "skužio" da mu to ne pomaže. On je prestao samo odjednom.

Neki su mu savjetovali da pušti električne cigarete, a drugi da zamijeni tu naviku nekom drugom.

Promijeniti navike

"Ja sam zamijenio sa trčanjem (bilo koji spot odgovara). Logika mi je bila da ću imati pozitivan efekt treninga + pozitivan efekt prestanka pušenja (lakše disanje). Tak je i bilo i dosta mi je pomoglo.

Jedna Redditorka mu je poručila da puši iz emotivne potrebe.

"Razumom se ne rješavaju emotivni problemi. Uvedi svaki dan šetnju, poslije posla. Vježbanje. Plivanje. Samo nešto da je novo. Ili piši dnevnik zahvalnosti, misli. Nešto novo moraš naći da zamjeniš pušenje", zaključila je.