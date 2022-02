Simptomi akutnog otrovanja s CO-om nalikuju obolijevanju od gripe. Prvo se pojavljuju simptomi poremećaja rada organa koji najviše ovise o kisiku, a to su glavobolje, vrtoglavice, grčevi, tahikardija, visok krvni tlak. Trovanje ugljičnim monoksidom može dovesti i do zatajenja drugih važnih organa, što se očituje zatajenjem bubrega, odumiranjem mišića, oštećenjem srčanog mišića i sličnim. Ako se simptomi ne povuku u roku od 2-3 tjedna, može se pretpostaviti da je došlo do trajnog oštećenja. Ukoliko pomislite da je osoba otrovana ugljičnim monoksidom, odmah ju izvucite na zrak i pozovite Hitnu pomoć.