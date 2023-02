Emily Lynn Paulson je koristila svoju "bolnu priču" kako bi potaknula prodaju proizvoda za njegu kože u svom poslu MLM-u. Priznala je da je pomislila: "Kako se usuđuju reći ne ženi s rakom?"

Poslovna žena također je podmitila svoje organizatore da organiziraju prodajne događaje za istraživanje raka, ali je veliki dio profita stavila u džep zbog strukture MLM-a. Imaju poslovnu strukturu u obliku piramide u kojoj novi sudionici odgovaraju onome tko ih je regrutirao, a osoba koja ih je regrutirala zarađuje na njihovoj prodaji. Mnogi MLM-ovi inzistiraju na tome da nisu isto što i kontroverzne piramidalne sheme jer prodaju proizvode.

Emily, autorica i javni govornik iz Oregona, pridružila se neimenovanom MLM-u 2013. kako bi pobjegla od svakodnevnih obveza koje ima kao majka.

Pronašla je svoju svrhu

Za Today Show je 43-godišnjakinja detaljno opisala kako "uživa na vrhu" zbog neograničene zarade, putovanja i darova s plaćenim troškovima. Napisala je: “Objavljivala sam na društvenim mrežama više puta dnevno, prodavala proizvode, priređivala zabave i odvozila djecu u školu, ali i prijavila gotovo sve svoje prijatelje (ponekad ne njihovom voljom) u moj rastući tim MLM istomišljenika. Vjerovala sam da pomažem ljudima."

Želja mi je bila omogućiti im san o financijskoj slobodi, svrhu izvan četiri zida njihove kuće, mogući bijeg od njihove radne situacije od 9 do 17. Uostalom, meni je išlo", objasnila je.

Ali tužna stvarnost MLM-ova je da 74% ljudi koji se pridruže, jednom gubi ili ne zarađuje, prema istraživanju AARP-a iz 2018. Dvije godine nakon svog MLM putovanja, Emily je u 36. godini života dijagnosticiran rak grlića maternice i ubrzo je počela "iskorištavati" ljude. Podijelila je tužnu vijest sa svojim MLM timom - ženama koje su je regrutirale, plus ženama koje je ona regrutirala, a neki su je potaknuli da iskoristi ovu dijagnozu u svoju korist.

Objasnila je: “Nisam mogla razumjeti kako išta u vezi s ovim bolnim iskustvom može biti korisno. To jest, sve dok me jedna nije podsjetila da su mnoge žene u našem MLM-u unovčile sažaljenje za svoje okolnosti. Žena čiji je muž preminuo, druga čiji je sin bolovao od bolesti opasne po život, zatim ona čiju je kuću sravnio uragan. Iz prve sam ruke vidjela kako su te žene pridobile simpatije, što je neizbježno dovelo do prodaje.”

Iskorištavanje zdravstvenog stanja

Počela je poticati svoj tim da organizira prodajne događaje za istraživanje raka. Potkupila bi ih besplatnim darovima i obećala da će dio zarade dati u dobrotvorne svrhe.

Emily se pokajala: “Ne samo da je ovo jednostavno podmićivanje, bilo je i prisilno jer sam bila njihova viša linija. Bila sam u poziciji moći i nisu me htjeli iznevjeriti. Osim toga, kako se usuđuju reći ne ženi s RAKOM koja naizgled pokušava učiniti dobru stvar? Taj se pritisak proširio i na kupce. Kakva osoba ne bi kupila kremu za područje oko očiju od 50 dolara, znajući da bi nekoliko dolara od prodaje pomoglo nečem dobrom? Sve to vrijeme za mene je bio dvostruki način da povećam prodaju i bazu svojih kupaca."

Krivnja se počela uvlačiti u Emily kada je shvatila da ono što je učinila nije bilo od pomoći ili milosrđa. Svoje je ponašanje opisala kao "grabežljivo i podlo".

Povratak karcinoma

Godine 2017. joj je ponovno dijagnosticiran rak i odlučila je da ovaj put svoju dijagnozu ne koristi kao način "manipuliranja" ljudima.

Rekla je: “Konačno sam shvatila što sam učinila i zašto je to bilo pogrešno, cijelo vrijeme nastavljajući promatrati slične taktike koje se koriste posvuda oko mene u MLM svijetu. Svjedočila sam kako su žene na pozornici na konferencijama pričale svoje tužne priče o tome kako su njihove ozljede ili gubitak posla ili obiteljska tragedija doveli do priljeva kupaca. Postala sam svjesnija uspješnih priča koje su počele s tužnom pričom."

Emily sada vjeruje da je kombinacija prodaje i milosrđa ništa više od marketinškog trika i da se MLM-ovi oslanjaju na iskorištavanje ranjivosti.

Napisala je memoare o svom vremenu prodaje proizvoda za njegu kože pod MLM-om koji će biti objavljeni kasnije ove godine. Naslovljen je "Hej, dušo: prodaja, sestrinstvo, nadmoć i druge laži iza marketinga na više razina".

Emily je na kraju izvukla pouku: “Iako mi je trebalo više vremena nego što bih željela, ostala sam puno duže nego što sam trebala. Na kraju sam shvatila da nikakva svota novca nije vrijedna umiješanosti u nešto što mi je omogućilo da djelujem na tako predatorski način. Slanje mog ugovora za kraj radnog odnosa bilo je gotovo jednako oslobađajuće kao čuti 'da nemam karcinom' na mojem petogodišnjem pregledu ove godine. Skoro."