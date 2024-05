Glave tuševa mogu brzo postati leglo bakterija, jer se na njima nakuplja prljavština koja može uzrokovati neugodne bolesti, piše Express.

Istraživanje koje je provela firma Trade Plumbing pokazalo je da prljave glave tuševa mogu sadržavati četiri glavne vrste štetnih bakterija koje mogu izazvati razne zdravstvene probleme.

Na glavama tuševa nogu se naći gljivice malassezia i acanthamoeba koje mogu uzrokovati očne bolesti poput blefaritisa, a u rijetkim slučajevima i gubitak vida.

Glave tuševa, također, mogu biti dom malassezia restricta, koja dovodi do infekcija vlasišta, kao i pseudomonas aeruginosa, koja može rezultirati upalama uha.

Opasnost od legionarske bolesti

Ipak, najviše zabrinjava bakterija legionela. Iako je izuzetno rijetka, na nju treba obratiti pozornost jer može uzrokovati legionarsku bolest, tešku vrstu upale pluća koja može biti kobna ako se ne liječi.

Ali vjerojatnije je da će se bakterija legionela naći u nekoj javnoj ustanovi nego u kući.

Vodoinstalaterski stručnjak, Peter Clayton, dodao je da nije samo važno čistiti glavu tuša iz zdravstvenih razloga, već i zbog poboljšanja kvalitete tuširanja.

"Nakupljanje kamenca na glavi tuša može ometati protok vode i dovesti do slabog i nezadovoljavajućeg iskustva tuširanja. To posebno vrijedi za one koji žive u područjima s tvrdom vodom zbog visokog sadržaja minerala", rekao je.

Stručnjaci su, stoga, upozorili da glave tuša treba redovito čistiti.

