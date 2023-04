“Još sam procesuirala to da imam rak, ali trebala sam reći ljudima koji su me voljeli. Bili su jako povrijeđeni zbog toga, a ja to nisam shvaćala. Mislila sam da im činim uslugu time što im nisam rekla, ali njima je do mene stalo", rekla je. Tjekom tretmana liječenja izgubila je kosu i smanjila se na samo 36 kilograma. Ali ipak je prihvatila perike i radila pred kamerama kako bi održala što je moguće više normalnosti.