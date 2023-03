"Bila sam prilično uporna. Bila sam kod doktora, guglala sve i na društvenim mrežama tražila pomoć. Vidjela sam djevojku čiji je želudac bio vrlo sličan mome i imala je fibrome, koji su benigni tumori koji vam mogu rasti na maternici. Pomislila sam 'o moj Bože, to izgleda kao moj želudac'. To me je u početku natjeralo da pomislim da nemam vremena čekati da svi ti doktori to shvate, trebala sam ultrazvuk što je prije moguće", ispričala je.