Gotovo 40 posto djece ima prekomjernu tjelesnu težinu ili je pretilo do završetka osnovne škole. Istraživanje je pokazalo da djeca koja jedu ispred televizora imaju veću vjerojatnost da će biti pretila.

Stručnjaci kažu da ekrani odvraćaju djecu od osjećaja sitosti pa na kraju jedu više.

Zbog jedenja ispred televizora djeca postaju pretila

Sveučilište Minho u Portugalu promatralo je 735 mladih učenika i otkrilo da vrijeme koje provedu pred ekranom uz hranu povećava šanse za 15 posto.

Brojke iz Ujedinjenog Kraljevstva pokazuju da 91 posto djece sada posjeduje pametni telefon do dobi od 11 godina, a djeca i tinejdžeri provode dva do četiri sata na internetu dnevno. Ofcom kaže da mlađi od 16 godina gledaju oko pet sati TV-a jedno. Gotovo 40 posto djece ima prekomjernu tjelesnu težinu ili je pretilo do završetka osnovne škole.

U Hrvatskoj 35 posto djece ima prekomjernu težinu ili je pretilo, a na razini Europe 26 posto.

"Problem debljine prisutniji je u dječaka (14 posto) nego u djevojčica (10 posto), a izrazite spolne razlike prisutne su i u Hrvatskoj gdje debljinu ima 18 posto dječaka i 12 posto djevojčica. Iako SZO preporučuje svakodnevnu konzumaciju pet porcija svježeg voća i povrća, većina zemalja Europske regije SZO-a izvješćuje nisku konzumaciju istih. U Hrvatskoj svako treće dijete (32 posto) svakodnevno konzumira voće, a povrće svakodnevno konzumira tek svako peto dijete (20 posto). Prema tome, Hrvatska je s Litvom i Gruzijom smještena na samo začelje po dnevnoj konzumaciji svježeg voća te među posljednjih pet zemalja po konzumaciji svježeg povrća. Zaslađeni napici predstavljaju jedan od najčešćih izvora dodatnih šećera u djece. Prema posljednjem COSI izvještaju gotovo četvrtina djece (22 posto) konzumira zaslađene napitke više od tri puta tjedno", navodi HZJZ.

Autorica studije dr. Ana Duarte sa Sveučilišta Minho u Portugalu rekla je: "Kada djeca jedu i gledaju nešto na TV-u ili mobitelu, ne razumiju kada trebaju prestati jesti ili kada su sita. Oni nastavljaju jesti samo zato što ih ometaju ekrani. Ovo je loše za društvo i opasno za djecu jer ih dovodi do prekomjerne težine", piše The Sun.

