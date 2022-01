KAKAV 'BLUE MONDAY'? / Tko kaže da je danas najdepresivniji dan u godini? Evo, uvjerite se da ne mora biti

Najdepresivniji dan u godini ili "plavi ponedjeljak" (blue monday) je, navodno, najgori dan u godini za vaše mentalno zdravlje i dobrobit, ali je li to zapravo tako? Sa svojim dugim, hladnim noćima, manjkom sunčeve svjetlosti, ovaj dan može biti nevjerojatno iscrpljujući. Dakle, logično je da bi trebao biti najdepresivniji dan u godini, no je li plavi ponedjeljak zapravo stvaran? Za ovaj dan se često kaže da je najdepresivniji dan u godini, zato jer je to dan kada je sva božićna i novogodišnja radost nestala, na naplatu dolaze svi troškovi od blagdana i raste broj obiteljskih svađa - još k tome je i ponedjeljak... Pojam "najdepresivnijeg dana u godini" prvi je put došao u javnost 2004. godine, kada je blagdanska tvrtka Sky Travel, zaposlila psihologa Cliffa Arnalla da osmisli znanstvenu formulu za siječanjsku depresiju. To je neke ljude navelo da kritiziraju široko rasprostranjeno priznanje ovog mita, a oni koji pate od mentalnih poremećaja kažu da dan može biti štetan za njihovu dobrobit jer može izazvati tjeskobu. Najdepresivniji dan u godini uvijek pada na treći ponedjeljak u siječnju, što se ove godine događa 17. siječnja. U listalici pogledajte neke od savjeta kako pobijediti ovaj depresivan dan te kako izaći na kraj s negativnim mislima, koje ugrožavaju naše psihičko i fizičko stanje.