Stomatolog Sahil Patel rekao je da njegovi pacijenti rade nekoliko grešaka koje bi mogle izazvati probleme za njihovo oralno zdravlje.

Jedna od najvećih je očito vlaženje četkice za zube prije dodavanja paste za zube. Rekao je: "Ako to napravite, razvodnjavate ju. Pasta za zube već ima potrebnu količinu vlage. Ako je mokra, brže se zapjeni i prije ju ispljunete."

Savjeti stomatologa

Ostali savjeti su da izbjegavamo korištenje konca umjesto interdentalnih četkica. Dr. Patel, osnivač Marylebone Smile Clinic u Londonu, rekao je: "Ljudi često šakom drže svoju četkicu. Ne biste se trebali osjećati kao da ste istrljali zube, to je previše. Ako vlakno prska po zubu, ne radi dobro svoj posao. Vlakna četkice bi trebala biti ravno uz zube i mekana na dodir."

Stomatolog je objasnio: "Vlakna koja čiste između zuba mogu doći do kutova i problematičnih područja do kojih četkica za zube ne može doći kako bi očistila naš plak. To ih čini učinkovitijima od konca i dolaze u raznim oblicima i veličinama."

Kada je u pitanju redoslijed kojim ćete čistiti zube, Patel preporučuje da radite otraga prema naprijed. "Umnjaci su najteži za čišćenje pa bih preporučio da prvo počnete odatle. Ako počnete sprijeda, a završite s umnjacima, veća je vjerojatnost da ćete stati i odložiti četkicu, promašiti stražnju stranu ili ne očistiti stražnju kako treba."

Manje je bolje

Također je rekao da je jedno pristojno obavljeno četkanje dnevno bolje od dva polovična. “Kvaliteta je ispred kvantitete. Radije bih da netko dobro opere zube jednom, nego dva puta dnevno. Problemi počinju kada redovito promašimo određena područja i onda se to pretvori u problem pa je bolje iščetkati jednom i dobro, nego dvaput i loše."

Stomatolog Patel je rekao: "Ne propuštajte večernje četkanje zubi. Slina u ustima se smanjuje dok spavate pa će hrana koju ste pojeli tijekom dana ostati u zubima preko noći, uzrokujući veće probleme", piše The Sun.