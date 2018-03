ATLETSKO STOPALO: Neugodna gljivična infekcija koja se jako lako prenosi. Evo kako je liječiti

Gljivična infekcija stopala poznata pod nazivom atletsko stopalo najčešće se razvija kod sportaša, ali se može dogoditi svakome.

Pojačano znojenje, nepravilna obuća koja se nosi cijeli dan te nedovoljna higijena glavni su razlozi nastanka atletskog ili sportskog stopala. Simptomi mogu biti jako neugodni i otežavati svakodnevicu zaražene osobe.

Najčešće se pojavljuje kod sportaša

Ova gljivična infekcija dosta je rasprostranjena po Europi te se češće pojavljuje kod muškaraca nego kod žena. Vjeruje se kako od ove infekcije pati ili je patilo 20-ak posto populacije Europe. Nastanku atletskog stopala doprinosi dugotrajno nošenje obuće u kojoj se noga znoji zbog čega se infekcija nešto češće javlja kod sportaša, trkača maratona te gimnastičara. Osobe koje su starije te pretile imaju nešto veće šanse za dobivanje ove neugodne bolesti.

Atletsko stopalo uzrokuju gljivice Epidermophyton floccosum, Trichophyton rubrum sensu stricto i Trichophyton interdigitale ali ga mogu uzrokovati i drugi uzročnici. Radi se o zaraznoj infekciji koja se lako prenosi u vlažnim objektima gdje ljudi hodaju bosi. Ove gljivice posebno uživaju u toplom i vlažnom okolišu koji doprinosi širenju i rastu. Iz tog razloga se ova infekcija lako širi u prostorijama bazena, sportskim dvoranama ili u tuševima koje koristi više ljudi. Infekciju stvaraju ljušture kože koje sadrže inficirane elemente. Kada se paraziti nađu na koži oni se hrane mrvim ćelijama kože i proizvode toksine i enzime koji uništavaju ćelije i koriste ih za hranu. Pogoduje im i šećer koji dobivaju iz krvi pa preveliko konzumiranje šećera tako može pojačati simptome i raširenost sportskog stopala.



Simptomi atletskog stopala

Prvi pokazatelj nastanka sportskog stopala je ljuštenje kože stopala, perutanje i suha koža. Ovo najčešće prolazi neopaženo jer mnogi ljudi imaju suha stopala te ovakve simptome ignoriraju.

Ako se ovi znakovi ignoriraju, u idućih nekoliko dana može doći do:

crvenilo

ranice na stopalima

jako ljuštenje kože

suhoća kože

svrbež

pečenje

mjehurići i maceracije

Simptomi se uglavnom pojavljuju na tabanima, ali je moguće da se rašire i na strane stopala ili prednji dio. U nekim slučajevima infekcija počinje između četvrtog i petog prsta noge. Tako postoje tri najčešća tipa atletskog stopala – mokasinski tip koji zahvaća tabane, interdigitalni tip koji zahvaća područja oko prstiju te upalni tip kod kojeg se javljaju mjehurići. Kod ove infekcije može doći i do težih slučajeva ako se prvi simptomi ignoriraju i ne liječe na vrijeme.

Teži oblici se manifestiraju zadebljanjem kože, slabljenjem noktiju koji postaju mutni i zadebljani. Uz to se pojavljuje i vrlo neugodan miris. Ukoliko se atletsko stopalo ne liječi, može doći do prijenosa infekcije na ruke i prepone. Također se može dogoditi i onihomikoza, gljivična infekcija noktiju.

Liječenje sportskog stopala može se izvoditi i prirodnim putem

Prilikom pojave prvih simptoma nemojte ignorirati svrbež i peckanje, već se obratite svom liječniku. On će vam preporučiti različite kreme i masti koje sadrže mikonazol ili klotrimazol. Kako bi se čim prije riješili altetskog stopala potrebno je mazati zahvaćeno područje od dva do tri puta na dan. Ove se kreme najčešće trebaju koristiti i nakon što se simptomi povuku, i to oko dva tjedna od pojave simptoma.

Ako ne želite posezati za medicinskim lijekovima, postoje neki domaći pripravci i namirnice koji mogu pomoći u rješavanju ove gljivične infekcije.

Soda bikarbona

Pomiješajte jednu žličicu sode bikarbone s vodom. Smjesu utrljajte na kožu na područuju koje je zahvatila gljivica. Ostavite da kratko djeluje pa isperite stopala. Na to stavite dječji puder. Ovo će smanjiti svrbež i peckanje uzrokovano atletskim stopalom.

Sol

Kupka od soli i vode pomoći će umiriti infekciju i smanjiti simptome. U pola litre tople vode dodajte 2 žličice soli. Držite noge u kupelji oko 5-10 minuta. Ovo možete raditi nekoliko puta u tjednu, čak i do dva puta u danu.

Čaj

Gotovo svaka vrsta čaja u sebi sadrži tanin. Može se raditi o kupljenom ili domaćem pripravku. Ovo neće izravno utjecati na gljivice, ali će dodatno isušiti vlažna i znojna stopala što će smanjiti simptome i ubrzati oporavak. Od čaja i vode napravite kupku. U litru vruće vode dodajte 5 vrećica čaja i ostavite tako oko 5 minuta. Kada se ohladi do ugodne temperature u kupku umočite noge i držite tako oko pola sata.

Jabučni ocat

Kao i kod čaja i soli, jabučni ocat možete dodavati u kupku za stopala. U litru vrele vode dodajte pola čaše octa i ostavite da stoji dok temperatura ne postane podnošljiva za stopala. Stopala držite u vodi oko pola sata. Ovaj postupak možete ponoviti do dva puta u jednom danu. Za liječenje atletskog stopala možete koristiti i alkoholni ocat, ali neka tada kupke traju kraće i manje ih koristite. Jabučni ocat, osim za kupke, možete koristiti i oralno – svakog jutra popijte dvije žlice jabučnog octa otopljenog u vodi sa žličicom meda.

Kokosovo ulje

Kokosovo ulje u sebi sadrži kaprilnu kiselinu koja se često koristi za liječenje gljivica i kandide. Ona služi za prodiranje i uništavanje stanične stijenke gljivica zbog čega će one propasti. Tako će i proći infekcija. Tanki sloj kokosovog ulja nanesite na oboljelo područje i ostavite tako 15-ak minuta. Ovo možete koristiti nekoliko puta u danu.

Osim kupki i izravnog nanošenja pripravaka ili ulja na oboljelo područje, bitno je da održite zdrav i jak organizam. Tako mogu pomoći probiotici koji će ometati rast i širenje parazitskih gljivica i mikroba. Izbjegavajte šećere i umjetna sladila jer se na njima gljivice još bolje hrane i duže ostaju na koži. Pijte kisela pića – limunade i slično kako bi ojačali razinu vitamina u tijelu i tako pomogli tijelu da se samo bori protiv parazita. Ujedno, s obzirom na to da je najčešći uzrok nastanka atletskog stopala nedovoljna higijena, budite oprezni pri zajedničkom korištenju vlažnih i toplih prostora. Ako idete na bazene nosite svoje papuče i nikako ne hodajte bosi. Često perite stopala i pokušajte vježbati u tenisicama u kojima vam koža ‘može disati’. Također se preporučuje nošenje pravilnih čarapa, ovisno o godišnjem dobu. Nikako ne zaboravite da nije pametno koristiti tuđe ručnike ili svoj posuđivati drugima. Zaražene stanice kože teško su vidljive golim okom i mogu vrebati iz svakog kuta.