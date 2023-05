Istraživači sa Sveučilišta Texas Austin uspješno su stvorili sustav umjetne inteligencije koji može prevesti aktivnost mozga osobe na jednostavan čitljiv jezik.

Uređaj visoke tehnologije, poznat kao semantički dekoder, može to učiniti korištenjem slične tehnologije koju implementiraju ChatGPT i Googleov Bard - nije potrebna operacija ili poseban implantat.

Novi napredak umjetne inteligencije

"Za neinvazivnu metodu, ovo je pravi korak naprijed u usporedbi s onim što je učinjeno prije, što su obično pojedinačne riječi ili kratke rečenice", rekao je profesor i voditelj istraživanja Alex Huth. "Dobivamo model za dekodiranje kontinuiranog jezika tijekom duljeg vremenskog razdoblja s kompliciranim idejama."

Proboj koristi fMRI skener u tandemu s dekoderom za prepisivanje nečijih misli nakon velikog procesa. Subjekt koji je u funkciji ispitanika, dobiva upute da treba slušati dok je unutar skenera prije nego što mu se vlastite misli "dekodiraju" pričanjem priče u glavi ili zamišljanjem priče. Također im se prikazuju tihi videoisječci. To je ono što dopušta stroju da generira odgovarajući tekst samo iz aktivnosti mozga.

Još ne čita od riječi do riječi

Doduše, umjetna inteligencija još ne može napraviti prijevod od riječi do riječi, ali umjesto toga, istraživači su ga dizajnirali da napravi srž onoga što je rečeno ili zamišljeno. Ipak, većinom dođu do teksta ili nečijih misli.

"Na primjer, u eksperimentima, sudionici koji su slušali govornika kako govori 'još nemam vozačku dozvolu', njihove misli prevedene su kao 'ona još nije ni počela učiti voziti'", objasnili su u objavi.

Iako istraživači namjeravaju koristiti tehnologiju za mentalno svjesne pojedince koji ne mogu govoriti - poput žrtava moždanog udara, oni su itekako svjesni što se može dogoditi ako ovu umjetnu inteligenciju stave u pogrešne ruke.

"Vrlo ozbiljno shvaćamo zabrinutost da bi se moglo koristiti u negativne svrhe i radili smo na tome da to izbjegnemo", rekao je glavni istraživač Jerry Tang. "Želimo biti sigurni da ljudi koriste ove vrste tehnologija samo kada to žele i da im to pomaže."

Trenutačno su zlonamjerne upotrebe dekodera iznimno ograničene jer osoba treba provesti do 15 sati u ležećem položaju u skeneru za magnetsku rezonancu, biti savršeno mirna i dobro paziti na priče koje sluša prije nego što ovo stvarno uspije”, rekao je Huth.

"Mislim da je upravo sada, dok je tehnologija u tako ranoj fazi, važno biti proaktivan donošenjem zakona koji štite ljude i njihovu privatnost. Reguliranje za korištenje uređaja je također vrlo važno", rekao je Tang, piše New York Post.