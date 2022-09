Iako je očito žrtva, u najmanju ruku neumjesnih komentara, žena je pitala društvene mreže je li problem u njoj i dramatizira li, kao što tvrde kolege.

"Imam 31 godinu, žena sam i nedavno sam počela novi posao. To je ured za pet ljudi, plus šef. Šef je jedan od onih tipova koji misle da ima prirodan šarm na koji bi dame odmah pale....ima mnogo glupog samopouzdanja za davanje neprikladnih komentara, čak i kada razgovara sa mnom o problemima na poslu. Držim ga na udaljenosti i vrlo sam profesionalna s kolegama.", opisuje žena svoje radno okruženje.

'Nisam ga puštala dok nije priznao da me šef zove'

"Prije nekoliko dana ganjala sam kolegu jer je odugovlačio sa slanjem dokumenta. Otišala sam do njega da konačno pošalje, a on je rekao 'okej'. Uzeo je telefon, otvorio aplikaciju za poruke i poslao mi datoteku, ali gledajući ga, primijetila sam da je moj broj spremio kao 'Jessica Rabbit'. "Zbunjeno sam ga pitala za to i pogledala me šokirano, širom otvorenih očiju. Samo je rekao 'Oprosti'. Nisam ga pustila i ispitivala sam ga sve dok nije priznao da me šef uvijek zove Jessica Rabbit'.", kaže. "Da bude jasno, jesam crvenokosa, prirodno, po mami,a i bojim kosu u crveno kad potamni, ali ne izgledam kao Jessica Rabbit. Prezirem pomisao da me se uspoređuje s hiperseksualiziranim likom iz crtića.", piše žena.

'U HR-u rekli da ništa ne vrijedi'

"Razgovarala sam sa svojim šefom kad je došao u ured i pitala ga za nadimak. Samo je rekao 'zato što ste obje seksi crvenokose'. Rekla sam mu da prestane, jer se ne osjećam sigurno, samo je rekao ' zašto si tako ljutita? To je kompliment' Reklaa sam da nije i izjurila iz ureda", opisuje. "Otišla sam u HR (Human Resources, op.a.) da predam i formalnu žalbu, žena iz kadrovske je rekla da će obraditi žalbu, ali da ništa ne vrijedi, jer je 'šef jednostavno takav'. Rekla sam da ne volim stav svog šefa ", dodaje.

Pritužbe nisu dobro sjele kolegama i šefu i mnogi su je kritizirali zbog svog stava. “Od tada je šef prestao razgovarati sa mnom, a moji kolege govore da dramatiziram, da ne znam primiti kompliment, žalili su se i da se ne osjećaju sigurno u mojoj blizini, jer 'Ne znaju hoću li nekako izvrnuti njihove riječi' .Jesam li ja ku***** ovdje?", pita se žena.

'Ako je to takav divan komliment, zašto su ga skrivali'

Ljudi su pohvalili žena što je bila dovoljno hrabra prijaviti svog šefa, osobito nakon što joj je on to komentirao u lice. "Wow. Ovo je seksualno uznemiravanje. Nadimak je neprikladan i nazvati vas 'seksi crvenokosom' je neprimjereno. HR ne radi svoj posao. Ovu tvrtku treba prijaviti ako HR tolerira ovakvo ponašanje svoje uprave. "

Drugi se osvrnuo na komentar kolega da je to 'samo kompliment': "Bože, tako je čudno što bi sakrili tako divan kompliment od tebe i onda rekli da mi je žao i izgledali posramljeno kad si saznala. Gotovo kao da znaju da su odvratne seksističke svinje koje rade nešto loše", piše jedan komentator.

Jedan reditovac bio je rječitiji a osobito je komentirao kolege: "Svačiji je posao zaštititi žene od uznemiravanja na radnom mjestu, a to zauzvrat štiti tvrtku. Ako muškarci u uredu slučajno seksualno ne uznemiravaju žene, nemaju se zašto brinuti. Svojim stavom stvaraju neprijateljsko radno okruženje i osvećuju se žertvi jer nije trpjela uznemiravanje. Da šef raspravlja o tim muškim tijelima, ni njima se to ne bi svidjelo. Kako ne uznemiravati žene: tretirati ih kao ljude, a ne kao seksualne objekte."

"Bilo kakvo spominjanje seksi ili privlačnosti više od 'sviđa mi se tvoja frizura nije umjesno", sažet je jedan komentar.