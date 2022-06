Mnogo je prednosti rađanja u položajima kao što su čučanj, klečanje ili porod u vodi, umjesto ležanja na leđima. Rendgenske snimke su pokazale da se zdjelica proširi pri čučanju što pomaže pri skraćivanju trudova. No, zašto je "pod normalno" da žena rađa na ležeći, a ne u čučnju? Razlog je pomalo bizaran...

Sve je počelo u Francuskoj

Dokazi uvelike sugeriraju da ležanje na leđima tijekom poroda produljuje trudove i usporava kontrakcije, no većina žena diljem svijeta pa i u Hrvatskoj rađa baš na leđima. Kako je uopće došlo do toga da žene rađaju ležeći? Pa, odgovor u osnovi leži u izopačenom kralju koji je uživao gledati žene dok rađaju baš u ležećem položaju, počelo je to još u Francuskoj u 17. stoljeću. Ta je pozicija bila raširena u zapadnoj kulturi tek posljednjih 200 godina, a kriv je kralj Luj XIV.

"Prije tog vremena, zabilježena povijest poroda ukazuje na to da su se uspravni položaji pri porođaju intenzivno koristili", piše profesorica Lauren Dundes u American Journal of Public Health. Kralj Luj XIV je tijekom svog života (1638. -1715.) imao 22 djece. Kao kralj imao je vrlo dobre razloge da ima mnogo djece, s obzirom na to da mu je trebao zajamčeni prijestolonasljednik. Ali očito je također volio gledati svoje žene i ljubavnice kako mu porađaju djecu.

Kralj je to volio gledati iz 'perverznih' razloga?

Naime, Louis je "uživao gledati žene koje rađaju, postao je frustriran zamagljenim pogledom na porod kada rađanje odvijalo u porođajnoj stolici", piše Dundes. Zbog toga je "promicao novi, ležeći položaj. Također je inzistirao na muškim "babicama", koji bi pazili na ženu pri porodu.

Prema studiji koju su proveli povjesničari, Luj je navodno volio gledati porode iz "perverznih" razloga. Na mase je vjerojatno utjecao kralj, koji je aktivno promicao ležeći položaj rađanja, i od tada se takva vrsta porođaja proširila svijetom. Utjecaj kraljeve politike je nepoznat, iako je ponašanje kraljevske obitelji do određenog stupnja moralo utjecati na stanovništvo.

Od tog vremena ležeća pozicija dominira, unatoč svojim nedostacima. I danas se koristi u zapadnim kulturama, a sve zato što je prije stotina godina jedan jezivi voajeristički kralj sve to volio gledati...