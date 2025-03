Započeo je mjesec ramazan: Vjeruje se da su duhovne nagrade mnogostruke

U hidžretskom ilitiga islamskom kalendaru svaki dan počinje predvečer, zalaskom sunca. Tako mjesec ramazan počinje u petak 28. veljače kad se u suton na nebu pojavi mlađak, a prvi je dan ramazana subota 1. ožujka. Ove godine, 1446. nakon hidžre, ramazan traje 29 dana – do uključivo 29. ožujka. Sljedeći mjesec, ševval, počinje tradicionalno trodnevnom proslavom Ramazanskog bajrama.

Priprema za ramazan

Budući da je ramazan upravo počeo, pripreme su za nj već prošle. Neke su od njih vidljive izvana. Očišćene su i uređene kuće i okućnice muslimana, džamije… Pripremljena je i posebna odjeća koja u ramazanu služi samo za molitvu. Vanjskim se izgledom želi iskazati dobrodošlica mubarek ramazanu, mjesecu strpljivosti, posta i dobrih djela. Što se prije počelo s pripravom, to je lakši ulazak u ramazan, a poboljšana narav svakog pojedinca i dobre stečene ili utvrđene navike trajat će duže.

Stoga je jednako važna, ako ne i važnija osobna priprema. Redovitost dnevne molitve (namaz) obveza je svakog muslimana. Onima koji nisu redoviti preporučuje se molitva za ustrajnost u molitvi. Ramazan ima posebnu važnost i stoga što je u ramazanu počelo objavljivanje Kur'ana. Stoga je prikladno uoči ramazana i tokom tog mjeseca blagodati proučavati arapsko pismo i Kur'an na arapskom te učenje Kur'ana uvrstiti u svakodnevicu.

U duhovnu je pripremu važno uključiti kajanje, traženje oprosta od onih prema kojima je počinjena kakva nepravda i nadoknaditi im pretrpljenu štetu ako je to moguće. Također treba pomoći onima koji to zbog zdravlja ili neimaštine ne mogu sami dostojno učiniti da se pripreme za ramazan. Treba se ostaviti i svake druge navike koja je prema islamskim propisima zabranjena. Posebno je to važno s onim navikama koje bi mogle znatno utjecati na tijelo pri naglom početku posta.

Mubarek ramazan

Ramazan (s arapskim značenjem žege, prženja) počinje uvečer, a ramazanski post traje svakog dana od zore do sumraka. Stoga se prvim danom ramazanskog posta prema gregorijanskom kalendaru ove godine smatra subota 1. ožujka. Puko odricanje od hrane za dnevnog svjetla nipošto nije ni jedina ni glavna svrha ramazana.

Taj je post propis (farz) za svakog punoljetnog muslimana i muslimanku – od obveze su izuzeti samo oni koji su bolesni, stari ili na putu. Postiti također ne moraju žene dok su trudne, dok doje ili u vrijeme menstruacije.

Budući da je od posta izuzeto samo razdoblje mraka, treba ustati prije zore da bi se jelo. Taj je zajutrak suhur. Večera kojom se prekida post zove se iftar. Prethodi iftarska dova (molitva prije jela): “Allahu moj, radi Tebe postim, u Tebe vjerujem, u Tebe se uzdam i iz tvojeg se obilja iftarim.”

Jedinstvo zajednice i osobni rast dobrobiti su kojima musliman posebno stremi u ramazanu. Dapače, vjeruje se da su duhovne nagrade ramazana mnogostruke i da se u tom mjesecu posebne milosti višestruko umnažaju. Uz post, odricanje obuhvaća i duhanske proizvode te spolne odnose i grešno ponašanje.

U ramazanu je posebno važna smjerna molitva i proučavanje Kur’ana. Sveta knjiga islama posebno je povezana s ramazanom zato što predaja kaže da je upravo ovog mjeseca Prorok počeo primati riječi Kur’ana. U spomen na neposrednu objavu Kur’ana Muhamedu obilježava se Lejletul-kadr, Noć moći ili Noć odredbe – jedna od neparnih noći u posljednjih deset dana ramazana. U ovogodišnjim kalendarima kao Lejletul-kadr obilježen je 26. ožujka.

Te noći s neba se spuštaju meleki (anđeli) donoseći posvemašnju sigurnost, a sama je noć vedra i blaga, ni vruća ni hladna, sve do zore ni jedna zvijezda ne padne s neba, a noć završava izlaskom slabog i rumenog sunca. Vjernici često tu noć provedu u bdjenju uz molitve i prošnje jer se vjeruje da se te noći za idućih godinu dana zapisuju sudbine/odredbe (kadr) svim stvorenjima. Treba imati na umu da Lejletul-kadr pada u posljednju desetodnevicu ramazana, posvećenu spasu od džehemenskih (paklenih) ognjeva. Ramazan se, naime, dijeli na tri podjednaka dijela. Prva dva nazivaju se Alahova milost i Alahov oprost.

