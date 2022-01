Stanovnici gradića Buckleya u Sjevernom Walesu dva su dana živjeli u strahu zbog vjeverice iz pakla. Većina njih bojala se izaći vani iz svojih domova, piše LADbible.

Iako bi ovo mogla biti smiješna priča i zvuči poprilično nevjerojatno da se ljudi boje tako malenog stvorenja, nažalost - nije. Naime, krznena napast nemilice je napadala starije ljude, djecu i kućne ljubimce.

Deseci ljudi zadobili su posjekotine po rukama i glavama nakon što ih je uslijed napada izgrizla "psiho vjeverica". Navodno je napadala ljude "zastrašujućom brzinom" dok su izlazili iz kuća, a nekoliko njih naganjala je po ulici.

Pomahnitala vjeverica napala je ukupno do 23. prosinca 21 osobu, a njena vladavina terora privedena je kraju kada ju je u zamku uhvatila 65-godišnja Corrine Reynolds. Ona ju je, naime, redovno hranila i brinula se za nju, no unatoč tome ugrizla ju je za ruku. Corrine joj je odlučila "stati na rep" kad je po društvenim mrežama vidjela brojne izvještaje o njenim napadima.

'Zubi su joj ubojito oštri'

"Primijetila sam 27. prosinca da je u razmaku od 48 sati napala 18 ljudi. Počela je bez ikakvog razloga napadati ljude koji nose vrećice za recikliranje u svoje kante za smeće i nanijela im je prilično strašne ozljede. Bojim se da ta životinja nema prijateljsku narav. Pitam se ima li možda tumor u glavi ili nešto slično", ispričala je Corrine te je istaknula da vjeverica ima vrlo oštre prednje zube.

"Njena brzina je zastrašujuća. Bezglavo je jurila s krova moje vrtne šupe do mene. To je radila i mojim susjedima, no ugrizla ih je nakon toga. Jednom je prilikom naganjala mladića niz cestu kojem je napravila krvavu posjekotinu na glavi kad ga se dočepala. Njeni prednji zubi ubojito su oštri. Još uvijek imam ožiljak na prstu."

Kako bi zbrinula vjevericu nakon što ju je uhvatila, Corrine nije uspjela doći u kontakt s organizacijom RSPCA (Kraljevsko društvo za prevenciju okrutnosti prema životinjama), već je nazvala lokalnog veterinara koji ju je uzeo, no morala mu je platiti 110 funti (oko 980 kuna) jer je došao van raznog vremena. Stanovnici gradića rado su joj pomogli prikupiti tu svotu kako bi se riješili krznene napasti.