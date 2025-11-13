VIDEO - Sendvič sa šunkom uvijek je dobra ideja, ali mi smo isprobali 3 još bolje

Sendvič sa šunkom je uvijek dobra ideja. Brz, jednostavan i pouzdan, spas u svakom trenutku kad želimo nešto fino bez puno razmišljanja. Ali… što ako kažemo da šunka može biti još više od toga?

U slasnom videu odlučili smo baš to pokazati. Tri jela s PIK šunkom koja izgledaju wow, a rade se doslovno usput. Nema tu stresa, samo dobra volja, par sastojaka i onaj osjećaj kad iz pećnice zamiriši nešto što znaš da će nestati za pet minuta!

Osim toga, PIK šunke su šunke No. 1, vodeći brand na hrvatskom tržištu. Kao najprodavaniji brand u svojoj kategoriji prema Nielsen istraživanju, PIK šunke idealne su za sve koji žele uživati u ukusnoj hrani. Ne sadrže pojačivače okusa, umjetna bojila, gluten ni soju, a imaju i smanjeni udio soli. Bogate su proteinima i proizvode se po provjerenim recepturama, uz dodatak posebne kombinacije začina što im daje prepoznatljiv okus!

1. Zapečene rolice sa šunkom i sirom

Foto: Rtl

Vrijeme pripreme: 25 minuta

Porcije: 4

Sastojci:

1 pakiranje lisnatog tijesta

150 g PIK šunke Fina (ili dimljene pureće šunke)

100 g naribanog sira (gouda, edamer ili po izboru)

3 žlice umaka od rajčice

½ žličice origana

1 jaje (za premazivanje)

Sezam za posipanje

Priprema:

Lisnato tijesto razvaljaj i premaži umakom od rajčice. Pospij origanom, složi ploške PIK šunke i posipaj sirom. Zarolaj tijesto po dužini i nareži na rolice širine oko 2 cm. Rolice složi na lim obložen papirom za pečenje, premaži jajetom i pospi sezamom. Peci 15–20 minuta na 200 °C, dok ne dobiju zlatnu boju.

Savjet: posluži toplo, uz svježu salatu ili kao party zalogaj uz umak od rajčice.

2. Kiflice sa šunkom i sirom

Foto: Rtl

Vrijeme pripreme: 30 minuta

Porcije: 6–8

Sastojci:

500 g glatkog brašna

1 vrećica suhog kvasca

250 ml toplog mlijeka

50 ml ulja

1 jaje

1 žličica soli

150 g PIK kuhane šunke (narezane na trakice)

100 g naribanog sira

1 jaje za premazivanje

Sezam ili kim za posipanje

Priprema:

Umijesi glatko tijesto od brašna, kvasca, mlijeka, ulja, jajeta i soli. Ostaviti da odmori 30 minuta. Tijesto razvaljaj u krug i podijeli na trokute. Na svaki trokutić stavi malo šunke i sira pa zarolaj u kiflicu. Složi na lim, premaži jajetom i pospi sezamom. Peci 20 minuta na 190 °C dok ne porumene.

Savjet: najbolje su još tople, uz čašu jogurta ili hladnog soka.

3. Kanapei na ražnjićima

Foto: Rtl

Vrijeme pripreme: 10 minuta

Porcije: 10 ražnjića

Sastojci:

150 g PIK pureće šunke Classic narezak

Mini mozzarelle (10 kom)

Cherry rajčice (10 kom)

Aceto balsamico krema

Maslinovo ulje

Sol i papar

Priprema:

Na male drvene ražnjiće redom naniži: cherry rajčicu, komadić šunke i mozzarellu. Posloži na tanjur, poškropi maslinovim uljem i kapljicom aceto kreme. Lagano posoli i popapri.

Savjet: posluži kao svježi finger food uz vino, pjenušac ili kao brzi zalogaj za goste.

PIK šunka u glavnoj ulozi

Foto: Rtl

Za sva tri jela koristili smo različite vrste PIK šunki, od Pureće Classic narezak do Dimljene pureće šunke, Fine šunke, Kuhane šunke i Šunke u ovitku. Svaka daje drugačiji okus, ali zajednička im je kvaliteta i užitak u svakom zalogaju. U slast!

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i PIK Vrbovcem.