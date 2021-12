"Ništa me ne uzbuđuje više od pogleda na njezinom licu dok je drugi tip dovodi do orgazma. I brinem se da me ovo čini čudakom", zavapio je jedan muškarac Sunovoj kolumnistici Deidre Sanders. Objasnio je kako on ima 42, a ona 38 godina, a u vezi su četiri godine. Jedan dan smo razgovarali o našim seksualnim fantazijama.

Rekao sam partnerici da bi je volio vidjeti kako se seksa s drugim muškarcem. Želio sam biti nijemi promatrač, promatrajući iz kuta sobe. Priznala je da joj je monogamija teška i da bi voljela moći spavati s drugim muškarcima. Rekla je da do sada nije jer me voli i ne želi me prevariti.

"Zajedno smo otišli na internet i počeli tražiti muškarce koji bi nam omogućili ispuniti fantaziju. Bilo ih je teško pronaći. Mnogi dečki su bili sretni što će se seksati s njom, ali im se nije svidjela ideja da ih gledam", napisao je pa nastavio:

Boji se da nije normalan

"Na kraju smo našli nekoliko muškaraca koji su nam se rado pridružili. Stvarnost je bila onako dobra kao što sam zamišljao da će biti. Seks nam je bolji nego ikad. To je i naš odnos učinilo bližim. Ali ponekad se osjećam pomalo neugodno i tužno. Brinem se da nisam normalan i da nešto nije u redu sa mnom", zaključio je muškarac.

Deidre mu je odgovorila:

"Nisi sam. Ovo je vrsta voajerizma - uživanje u viđenju nekoga drugog kako se bavi seksualnom aktivnošću. Za sada niste nikoga povrijedili ili negativno utjecali na vaš odnos. Uključivanje treće strane često znači da su nesigurnosti i ljubomora vjerojatnije da će isplivati ​​na površinu."

"Možda vaša voajeristička fantazija proizlazi iz nečega iz vašeg djetinjstva. Možda ste svjedočili seksu drugih ljudi i to vas je napalilo. Međutim, zabrinuta sam da oboje riskirate svoje zdravlje uključivanjem drugih muškaraca u svoj seksualni život pa se pobrinite da svi prakticirate siguran seks" zaključila je kolumnistica.