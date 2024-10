Sitnice čine razliku: Ove 24 uljepšat će vam tmurnu jesen i napuniti baterije

17. Budite opušteni domaćin zabave: ''Stres je ubojica radosti'', kaže poznati organizator vjenčanja i dizajner Jove Meyer iz New Yorka. Njegovi savjeti za ljude koji se žele zabaviti su započnite rano i angažirajte druge. Odradite one poslove koje volite, a ostatak delegirajte. Nakon što odlučite što ćete učiniti sami napravite to što prije, zatim duboko udahnite, nasmiješite se i uživajte, jer nitko ves neće platiti po učinku.