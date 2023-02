Nezim efendija Halilović, bivši rukovoditelj Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH, čovjek kojega se često može vidjeti u društvu najužega vrha SDA, Bakira Izetbegovića, na BiH televiziji Hyat odgovarali su na pitanja kakav je bio odnos države SFRJ prema vjernicima.

Vadili su zube vjernicima

"Odnos prema vjerskim obiteljima, što to znači? To znači da nam je stomatolog, zubar Stojan, Zoran ustvari, svakoga četvrtka dolazio iz Rogatice da bi on nama vadio zube, zdrave zube. Kad zaboli zub koji je malo pokvaren, mi koji smo bili vezani za džamiju, mi vjerskih obitelji, osim djece komunista. Oni koji su bili u partiji, njihova djeca, imala su pravo da im se popravljaju zubi i oni su imali posebnu prostoriju, ordinaciju. Mi smo (vjernici) samo mogli čuti zvuk tog aparata na kojem se popravljaju zubi, a devedeset posto tih, i nastavnika, su dolazili iz Srbije, iz Crne Gore, iz Kolašina. Oni i njihova djeca su popravljali zube, a mene kad god bi zabolio zub ja bih sa sabaha odnio knjižicu, predao, otišao, čuvao krave i onda kad krenem u školu odem i izvade mi zdrav zub. Zato mi sad ustvari i fali više od pola zuba jer su mi povađeni dok sam još bio u osnovnoj školi", ispričao je Halilović.

Dodao je i kako je tek kad je iz Žepe i došao u Sarajevo, shvatio je da postoji način i da se zubi liječe.

Smatra se mučenikom

"To je, ustvari, bio taj odnos one države prema muslimanima, prema Bošnjacima“, zaključio je na kraju Halilović.

Prije potresnog svjedočanstva o tajnom projektu vađenja zdravih zubi nepodobnima, proslavio se i svojedobnom izjavom da je nobelovac Ivo Andrić bio „četnički ideolog“.