"Volim moje trolove. Ako se počnete braniti, to nije toliko zabavno kao kad im uzvratite i vi njih počnete ismijavati. Razgovaram s ljudima koji me mrze i na kraju se najčešće ispričaju jer im nije ni na kraj pameti da ću im odgovoriti. Ponekad me stvarno iritiraju, posebno kad se okome na moje prijatelje ili obitelj. Recite što imate o meni, a njih ostavite na miru. No, kad mi napišu da sam ružna, samo se nasmijem jer su ti komentari tako glupi", zaključuje Roma za The Sun.