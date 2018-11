TAJNE NAJUSPJEŠNIJIH LJUDI NA SVIJETU: Ove trikove možete početi koristiti već danas

‘Svi mi moramo donositi gomilu odluka cijeli dan, ali trik je u tome da ih pojednostavimo’, rekao je Zuckerberg

Jeste li znali kako najuspješniji ljudi na svijetu nisu oni koji provode najviše vremena na poslu, već oni koji rade pametnije.

Iako možda nećete postati novi Bill Gates, ovi trikovi mogu vam olakšati svakodnevni život te pridonjeti boljoj produktivnosti.

Rano buđenje

Elon Musk, osnivač Tesle i kompanije SpaceX, pobornik je ranog buđenja. On se svaki dan, bez obzira na to bio vikend ili ne, ustaje u 7 sati ujutro, nakon 6 sati sna. Caka je navodno u tome što si možete vrlo lako poremetiti ritam ako vikendom spavate duže te postajete dezorijentirani. I Bill Gates pazi na spavanje. On, baš kao i mnogi stručnjaci, smatra kako je 7 do 8 sati sna optimalno.

‘Uniforma’

S druge stane osnivač Facebooka Mark Zuckerberg dobiva na vremenu oblačeći svaki dan ‘uniformu’.

“Svi mi moramo donositi gomilu odluka cijeli dan, ali trik je u tome da ih pojednostavimo”, rekao je Zuckerberg koji ima tri identična komada – sivu majicu, traperice i tenisice.

Kada ste se naspavali i pojednostavili sve što ste mogli – vrijeme je za aktivnost.

U dobroj formi

“Definitivno mogu postići duplo više ako sam u dobroj formi. Zbog vježbanja mi mozak dobro funkcionira”, rekao je jednom prilikom, osnivač i direktor Virgin grupe, Richard Branson. On svako jutro rano ustaje zbog aktivnosti. Mnoge firme baš zbog povezanosti aktivnosti i rada mozga plaćaju svojim zaposlenicima teretane.

Zato, ako želite postati produktivniji, olakšajte si život, spavajte dovoljno i ne zaboravite na fizičku aktivnost!