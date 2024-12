10 najmanje stresnih zanimanja na svijetu: Je li vaše na popisu? Ako da, sretni ste

O tome koji su najstresniji poslovi često se piše, no koji su poslovi za koje se smatra da imaju najmanju razinu stresa. Stres sam po sebi ne mora nužno biti loša stvar, u manjim količinama on čak može biti motivator i poticaj za napredak i trud. No prevelike razine nikako nisu dobre za zdravlje. Nasuprot najstresnijima postoje zanimanja za koja se smatra za ona koja imaju znatno manje razine stresa. Brojni su faktori koji utječu na to poput rokova, rada u lošoj atmosferi ili visokih razina odgovornosti. Ovo je 10 najmanje stresnih poslova na svijetu.