1. Na Badnjak pronašli dijete usred pustinje: Na Badnjak 1931. Ed i Julia Stewart su se vraćali kući kada im je usred pustinje u Arizoni pukla guma. Dok je suprug mijenjao gumu, Julia je malo prošetala. Odjednom je spazila staru kutiju za šešir. Otvorila ju je i našla potpuno zdravu djevojčicu. I danas, vjerojatnost da 15-ak kilometara od Superiora, najbližeg mjestašca, netko stane i na vrijeme nađe ostavljeno dijete je astronomska. No da 1931., na Badnjak, netko stane na slabo prometnoj cestici, i to baš na pravom mjestu, nije ništa manje od čuda. Stewartovi su odveli djevojčicu u gradić, a za njezino posvajanje javilo se 17 parova. Sharon Elliot odrasla je i zaposlila se u zrakoplovnoj industriji, što je čudo samo za sebe, s obzirom na to da u SAD-u žene i nisu baš imale priliku ravnopravno raditi. Sve do svoje 57 godine, Sharon nije znala istinu o tome kako je nađena, sve dok joj majka koja ju je posvojila nije rekla.