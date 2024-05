Jedna studentica medicine iz Hrvatske zapitala se na Redditu zašto se na žene kojima je važna karijera gleda negativno, a na muškarce pozitivno.

"Primjećujem da se na žene koje su uspješne gleda kao na čangrizave karijeristice za koje bi bilo poželjnije da se bave djecom. Iskreno zadnjih dana su me na to potaknule riječi profesora na medicini koji nam je rekao: "Dečki, ne brinite, vi ćete se sigurno oženiti, cure, vi ne brinite, vi se sigurno nećete udati". I nije jedini koji je komentirao slično, prije par godina nam je jedan pričao: "Cure, pustite vi dečke da se bave kirurgijom, vi ste nježne, tko voli karijeristice." Meni je karijera važna, učim i radim cijeli život, ulažem u svoje obrazovanje i još ću ulagati. I ne želim to sad pustiti jer eto, muškarci ne vole karijeristice, a također bih htjela imati obitelj i djecu jednog dana. Nekad se uhvatim razmišljajući da ću na kraju ostati sama ako su te riječi stvarno istinite i da mi sve ovo za što se trudim u životu neće ništa značiti", napisala je korisnicima društvene mreže jedna razočarana studentica.

Liječnici su konzervativni

Mnogi su komentirali kakvi su liječnici inače: "Medicina ima iznenađujuće velik udio konzervativaca. To što si čula nije baš toliko rašireno među visokoobrazovanim ljudima. Garantiram ti da ima dečki kojima cure s karijerom ne samo da nisu odbojne, nego su i privlačne. Samo ti radi na sebi i svojoj karijeri."

"Opće je poznato da su liječnici egomanijaci koji vole slušati svoj glas i zuriti u svoj lik. Dosta ih ne može smisliti ako im žena konkurira, pogotovo kod stare garde (čast iznimkama). Svaka im čast na njihovom trudu i znanju za bavljenje oko ljudskog zdravlja, ali određene sveobuhvatne osobine se mogu vidjeti u toj populaciji", dodao je jedan muškarac.

"Muški doktori se često tako odnose prema ženskim kolegicama. Dobro je da vam još nije rekao da ćete se morati poš*** za specijalizaciju (mislim na atraktivnije specijalizacije). Ono što te čeka kada kreneš raditi je još i gore", upozorila ju je jedna liječnica.

Neki su joj ispričali svoja iskustva: "I bježi od većine muških doktora, radio sam s dosta “normalnih” koji su varali žene jer im je smetalo što su i one doktorice s poslom ili karijerom pa oni nisu bili centru pažnje u vezi. Isto tako, dosta starijih gdje trenutno radim, daje savjete mladim kolegama da si nađu ženu s nekim bezveznim poslom (doslovno te riječi) tipa medicinska sestra, da se ima tko brinuti za djecu i da njih uvijek doma čeka spremljen ručak i čista kuća. Kao muž medicinske sestre za koje znam koliko je posao težak, i kao brat učiteljice, interno mi se rigalo svaki put kad bih čuo tako neki savjet. Sebe smatram obiteljskim čovjekom koji ima neke konzervativne vrijednosti i osobno me ne bi privlačila karijeristica, ali poštujem svoju ženu kao osobu i posao koji radi. Ne mogu se zamisliti da izjavljujem tako nešto, i čisto sumnjam da se njihove žene osjećaju poštovano kad su u stanju ovako nešto izjaviti otvoreno pred nepoznatim ljudima."

Okolina ne shvaća ambiciozne žene

Ostali su komentirali zašto se okolina tako ponaša: "Zato što se od žena očekuje da budu s djecom. Njihova uloga po takvom razmišljanju je printer beba koji čisti kuću. To ti sve govori o pogledu muškaraca naspram žena."

"Okružena sam ženama s uspješnom karijerom koje uz to imaju i muža i djecu. Ignoriraj izjave ograničenih ljudi zastarjelih pogleda na život. Radi na karijeri, radi što želiš, a ostalo će se isto posložiti. Većina muškaraca u mojem okruženju, s kojima sam se dotaknula takvih tema, zapravo žele ambiciozne ostvarene žene i ponosni su na uspjeh svojih partnerica", ispričala je jedna žena, a druga je dodala: "Znaš što, slušaj samo sebe. Ja sam ti jedna od tih - odlične ocjene, natjecanja, super faks, guranje na poslu za napredak, konferencije… promijenila bih… ništa. Možda bih prije išla van. Imaš vremena i imat ćeš djecu i sve ako poželiš. Ali sve je lakše s parama. Idi pa zaradi i bit će ti super, vjeruj mi."

"Nemaš brige, s likovima kojima smeta tvoja karijera svakako ne bi imala ništa pametno za pričati, bolje da se sami maknu", poručila joj je treća.

Kompleksi muškaraca

Dotakli su se i kompleksa muškaraca: "Mislim da se tako ponašaju jer dosta muškaraca misli da moraju zarađivati više od žene." Na to se nadovezala Dalmatinka: "Da, prevladava neki takav stav. Bivši nije mogao podnijeti da imam odlične novce i rekao je da će ga prijatelji ismijavati ako ikad saznaju. Pokušala sam ga urazumiti i objasniti da nije bitno što oni misle, nije s njima u vezi, a što se mene tiče, dok oboje radimo i trudimo se, nema frke tko ima više. Bitno je da imamo i da od nas nitko nije krpelj. Presudile su neke druge stvari za kraj, ali ovo je bio odličan pokazatelj."

Neki su joj poručili da nije sve tako crno: "Ali po meni, to te ne bi trebalo obeshrabriti jer sigurno postoje muškarci koji ne razmišljaju na taj način i kojima ne bi smetalo. Mislim da za svakog postoji netko tko mu odgovara po prioritetima i da nikako ne bi trebala gušiti svoje ciljeve i ambicije da budeš s nekim zbog koga si tako trebala postupiti. Imala sam susjede gdje je žena baš ambiciozna doktorica, a muž je neko piskaralo u državnoj službi. Oni su se podijelili tako da je ona kuhala, a sve drugo oko kućanskih poslova je radio on, dvoje djece, i on je bio taj koji je bio u primarnoj ulozi roditelja jer je ona, dok su bili mali, radila specijalizaciju i kasnije dva posla. Uvijek složni i nikad ih nisi mogao čuti da se svađaju. Djeca su im izrasla u normalne sretne ljude. Bilo je glupih komentara od okoline, čula sam ih i sama od strane drugih susjeda, ali to su ti uvijek bili oni koji su se najviše svađali sa svojim partnerima. Ali po svemu sudeći, izgledalo je bar kao da ih nije briga i furali su svoj film."

