Sanju Bhagat imao je ispupčen trbuh veći dio svog života, a oni oko njega smatrali su to apsolutno urnebesnim. Nazivali su ga 'trudnim muškarcem' jer se zbog svog ogromnog trbuha isticao u svojoj maloj zajednici. Bhagat je rođen u Nagpuru u Indiji 1963. godine i nije pokazivao nikakve znakove zdravstvenih abnormalnosti kao malo dijete.

Boreći se da preživi i radeći na farmi kako bi prehranio svoju obitelj, život mu je postao još teži kada mu je želudac narastao do alarmantne točke u njegovim 20-ima. Očito, to je bilo posebno čudno jer je jedva imalo dovoljno hrane da se hrani, a kamoli da se udebljao.

Bhagat je ignorirao svoj sve veći trbuh unatoč neprestanom smijehu s kojim se suočavao. Samo je držao pognutu glavu, ignorirajući molbe svoje obitelji da ode na pregled jer nije želio izostati s posla. Ali na kraju nije imao izbora - hitno je prebačen u bolnicu u Mumbaiju 1999. godine nakon što mu je velika izbočina gurnula dijafragmu i spriječila ga da diše.

Liječnik Ajay Mehta bacio je jedan pogled na Bhagatov divovski trbuh i pretpostavio da se tamo nalazi tumor - ali bio je u krivu.

"Kad smo ga otvorili, bilo je to kao u hororu. Prvo je iz trbuha iscurila velika količina tekućine, a onda smo ugledali kosti, prste, kosu pa čak i nokte. Bio je to Bhagatov blizanac, koji je u njemu rastao cijeli život! Kad sam unutra gurnuo ruku, napipao sam kosti, a onda su izvirile kržljave ruke, pa genitalije. Bilo je to napola formirano stvorenje", rekao je liječnik koji je obavio operaciju.

Nakon operacije, doktori su ustanovili da je tumor zapravo mutirano tijelo njegovog brata blizanca. Bhagat je patio od rijetkog stanja nazvanog "fetus u fetusu", gdje je jedan fetus zarobljen u tijelu drugog blizanca. Nakon operacije, Sanju se potpuno oporavio i vratio normalnom životu, iako mora živjeti sa šaljivim komentarima prijatelja da je rodio bebu.