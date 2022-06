Tekućine koje se nose u kabini zrakoplova kao što su aerosoli, pića, paste za zube, kozmetičke kreme ili gelovi moraju se nositi u prozirnoj plastičnoj vrećici - maksimalnog kapaciteta 1 litra - i nijedan spremnik ne smije primiti više od 100 ml. Spremnici za tekućinu veći od 100 ml moraju se staviti u predanu prtljagu. Ograničenje volumena ne odnosi se na lijekove i dječju hranu.

Duty free tekućine kupljene u bilo kojoj zračnoj luci ili zrakoplovnoj tvrtki mogu se nositi kao ručna prtljaga sve dok predmet i račun ostaju zapečaćeni unutar sigurnosne vrećice (s crvenim rubom) priložene prilikom kupnje. Sigurnosnu torbu ne smijete otvoriti do dolaska na konačno odredište. Međutim, sigurnosni službenici će možda morati otvoriti vrećicu i boce radi pregleda. Ako se to dogodi, a imate presjedajući let u drugoj zračnoj luci, recite sigurnosnom službeniku kako bi se tekućine mogle ponovno zatvoriti u novu sigurnosnu vrećicu.

Oštri predmeti koji bi se mogli koristiti kao oružje zabranjeni su u kabini zrakoplova. To mogu biti svakodnevni predmeti kao što su vadičep noževi i škare određene veličine, koji bi trebali biti zapakirani u svoju prtljagu.

Ograničenja veličine ručne prtljage i broja predmeta koje smijete ponijeti u zrakoplov postavljaju zrakoplovne tvrtke pa provjerite sa svojim zračnim prijevoznikom prije putovanja.

Eksplozivi i zapaljivi predmeti su zabranjeni - na primjer vatromet ili aerosolna boja u spreju, te druge zapaljive i otrovne tvari poput kiselina - zabranjeni su na letovima. Ne smiju se nositi ni u kabini ni u predanoj prtljazi.

U zrakoplovu je zabranjeno oružje bilo koje vrste.