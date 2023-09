Googleov softver za umjetnu inteligenciju Bard dao je zastrašujuća predviđanja o tome kako će svijet završiti. Redakcija Daily Stara pitala je umjetnu inteligenciju kako i kada će doći kraj svijeta, a Bard je kraj svijeta svrstao u četiri glavne kategorije, a spominjao se i nuklearni rat.

Ali ne bojte se, dalje je pojašnjeno da svijet možda neće završiti na brutalan način, te da ljudi mogu "nadvladati" sve moguće izazove. Ali također je upozorio da je "sudbina svijeta u rukama čovječanstva" i da imamo "moć" uništiti sami sebe.

Navedeno je da "nema konačnog odgovora" i umjetna inteligencija nije mogla identificirati točno kada će doći kraj svijeta. Zamolili su ga da ide u više detalja o kategorijama koje je smislio.

Prirodne katastrofe

“Masivni udar asteroida, supervulkanska erupcija ili globalna pandemija mogli bi potencijalno izbrisati čovječanstvo. Veliki udar asteroida mogao bi uzrokovati široko rasprostranjeno razaranje i gubitak života, a mogao bi čak dovesti do izumiranja ljudi".

“Vjeruje se da je udar asteroida Chicxulub prije 66 milijuna godina uzrokovao izumiranje dinosaura. Supervulkanska erupcija mogla bi osloboditi ogromnu količinu pepela i prašine u atmosferu, blokirajući sunce i uzrokujući globalnu vulkansku zimu – to bi moglo dovesti do rasprostranjenog propadanja usjeva i gladi, a moglo bi otežati preživljavanje ljudi".

“Globalna pandemija smrtonosne bolesti mogla bi ubiti milijune ljudi i poremetiti globalno društvo. Pandemija COVID-19 pokazala je koliko se brzo bolest može proširiti svijetom i uzrokovati široke poremećaje.”

Nuklearni rat

“Nuklearni rat između dvije ili više velikih sila također bi mogao dovesti do kraja svijeta, bilo izravno ili kroz rezultirajuću nuklearnu zimu. Nuklearno oružje je vrlo snažno i može uzrokovati široka razaranja i gubitak života."

“Veliki nuklearni rat mogao bi trenutačno ubiti milijune ljudi, a rezultirajuće trovanje radijacijom moglo bi ubiti mnogo više. Mogla bi ispustiti golemu količinu pepela i prašine u atmosferu, blokirajući sunce i uzrokujući globalnu nuklearnu zimu, što bi moglo dovesti do rasprostranjenog propadanja usjeva i gladi, a moglo bi otežati preživljavanje ljudi."

“To bi izazvalo široke ekonomske poremećaje i moglo dovesti do globalnog ekonomskog kolapsa, a to bi moglo otežati ponovnu izgradnju zemalja i moglo dovesti do širokih društvenih nemira. Naposljetku, moglo bi prouzročiti veliku štetu okolišu, uključujući kontaminaciju vode i tla, što bi moglo otežati život ljudima u nekim područjima i dovesti do dugoročnih zdravstvenih problema za preživjele.”

Klimatske promjene

“Ako se ne pozabavimo klimatskim promjenama, to bi moglo dovesti do katastrofalnih događaja poput porasta razine mora, ekstremnih vremenskih nepogoda i masovnih izumiranja. Osim ovih specifičnih učinaka, klimatske promjene također mogu dovesti do kolapsa civilizacije otežavanjem funkcioniranja vlada i remećenjem globalnih gospodarskih sustava."

„Važno je napomenuti da se najgore posljedice klimatskih promjena mogu izbjeći ako sada poduzmemo mjere za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Međutim, ako ne poduzmemo mjere, utjecaji klimatskih promjena postat će sve ozbiljniji i mogli bi ljudima jako otežati preživljavanje na Zemlji.”

Umjetna inteligencija

“Neki ljudi vjeruju da bi umjetna inteligencija s vremenom mogla postati toliko inteligentna da nadmaši ljudsku inteligenciju i odluči eliminirati čovječanstvo".

“Ovo je uobičajen scenarij u znanstvenoj fantastici, ali također predstavlja ozbiljnu zabrinutost među nekim istraživačima umjetne inteligencije. AI bi se mogla koristiti za razvoj autonomnog oružja koje bi moglo ubijati bez ljudske intervencije."

“To bi moglo dovesti do slučajne ili namjerne utrke u naoružanju, što bi na kraju moglo dovesti do nuklearnog rata. AI bi se mogla koristiti za stvaranje biološkog oružja ili drugih novih i opasnih oblika oružja."

