Liječnik Neville Sanjana je podijelio svoje mišljenje o teoriji da svi ljudi s plavim očima potječu od jedne osobe. Opće je poznato da su plave oči puno rjeđe od smeđih, a Healthline procjenjuje da ih ima između osam i deset posto svjetske populacije.

Foto: Thinkstock Foto: Thinkstock

Govoreći za Wired o tom fenomenu, dr. Neville Sanjana objasnio je da mutaciju možemo pratiti tisućama godina unatrag, piše Lad Bible.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi sadašnji dokazi upućuju na događaj od prije otprilike 6.000 do 10.000 godina koji je rezultirao mutacijom u genu zvanom OCA2", rekao je. "OCA2 je odgovoran za protein koji se zove melanin u našim očima. Ta se mutacija dogodila u Europi i svi ljudi s plavim očima danas su u dalekom srodstvu s tim ćovjekom od prije 10.000 godina. Ali to nije jedini gen koji je važan za boju očiju, postoji oko osam gena za koje znamo koji doprinose boji očiju kod ljudi. Čak i ako imate verziju OCA2 sa smeđim očima, ponekad možete završiti s plavim očima. I to je zbog doprinosa tih sedam drugih gena."

POGLEDAJTE VIDEO: Na hrvatskom tržištu nema povučenih kapi za oči iz SAD-a, ali bakteriju koja osljepljuje imaju i Hrvati

Ali kako znaju da je sve povezano sa zajedničkim pretkom? Pa, zato što svaka osoba na planetu koja ima plave oči ima potpuno istu mutaciju, eto kako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako je potrebno još puno istraživanja, smatra se da se mutacija proširila kada su ljudi migrirali iz Afrike u Europu, što bi donekle objasnilo zašto uglavnom ljudi europskog podrijetla naizgled imaju plave oči.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do otkrića je još 2008. došao tim istraživača sa Sveučilišta u Kopenhagenu. Studija je također promatrala varijacije u drugim manje uobičajenim bojama očiju, poput zelene, što je poduprlo ideju da jedna osoba potječe od gena plavih očiju.

Autor studije, profesor Hans Eiberg, s Odjela za staničnu i molekularnu medicinu, rekao je za Science Daily: "U međuvremenu, ljudi koji imaju zelene oči mogu se objasniti činjenicom da imaju smanjenu količinu melanina u šarenici, što je vrlo drugačiji od onih s plavim očima. Iz ovoga možemo zaključiti da su sve plavooke osobe povezane s istim pretkom".