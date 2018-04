SLATKO VAM VIŠE NEĆE PASTI NA PAMET: Ovo dokazano smanjuje tu dosadnu želju koja vam ne da smršavjeti

Uravnotežena i raznolika prehrana, tjelovježba i pravilna hidratacija ključ su zdravlja svake žene. No zbog specifičnosti ženskog organizma, neke su namirnice izuzetno korisne i gotovo nužne za žene, posebice kada su u osjetljivoj fazi života poput menopauze

Mnogobrojna svjetska istraživanja pokazala su i dokazala prednosti fitoestrogena, sojinih izoflavonoida za zdravlje žene jer oni, između ostalog, smanjuju simptome menopauze, čuvaju kosti i sprječavaju osteoporozu. Rezultati brojnih studija pokazuju da uporaba proteina soje znatno snižava koncentracije masnoća u krvi (ukupnog kolesterola, LDL i triglicerida, a HDL, “dobri” kolesterol, u blagom je porastu). Izoflavoni soje potiču stvaranje koštanih prastanica i sintezu kolagena, istodobno stimulirajući umnažanje stanica epitela rodnice.

Više soje, manji rizik od raka

U dijelovima svijeta gdje je soja tradicionalna namirnica niža je pojavnost raka dojke, sluznice maternice i prostate. Japanski su istraživači analizirali prehranu i snagu kostiju 500 žena koje su prošle menopauzu i otkrili da su one koje su konzumirale više soje imale gušće i snažnije kosti. Te su žene također imale manje problema sa zglobovima i leđima. Istraživanje predstavljeno u srpnju 2002. godine dokazalo je da soja i proizvodi od soje ne potiču diobu stanica dojki. Prema znanstvenicima iz triju znanstvenih institucija (Cancer Research UK u Londonu, National University of Singapore i US National Cancer Institute u Bethesdi u državi Maryland), soja smanjuje rizik od raka dojke. Žene koje konzumiraju fermentirane proizvode od soje izložene su 60% manjem riziku od raka dojke od žena koje ne jedu sojine proizvode.

Birajte ekološke proizvode od soje

Međutim, da biste imali blagotvoran utjecaj na tijelo, važno je konzumirati fermentirane i ekološki uzgojene proizvode od soje. Zbog visokog rizika od genske manipulacije ove mahunarke te zagađenosti pesticidima, beskompromisno treba birati sojine proizvode koji imaju certifikat ekološkog uzgoja. Na zapadu Francuske, u Bretanji, već nekoliko desetljeća djeluje obiteljska tvrtka, u nas poznata po veganskom brendu Sojade koji nude proizvode od najkvalitetnije francuske soje s ekološkim certifikatom. Upravo je njihov fermentirani veganski jogurt zbog obilja proteina i probiotika te najviših standarda ekološke proizvodnje, ali i fer odnosa s partnerima uzgajivačima, najčešći izbor onih koji žele siguran i ukusan proizvod od soje.

“Od samog početka, sami radimo pulpu za jogurte. Vjerujem da smo jedini proizvođač koji to radi. Razlika u okusu je ogromna, nego kad bismo kupovali gotovu smjesu. No, za dobar okus važan je i proces proizvodnje napitka od soje, koji se kod svakog proizvođača razlikuje, a mi smo naš patentirali. U krugu tvornice imamo i vlastiti izvor vode, koju koristimo za ispiranje i namakanje zrna”, istaknuli su u Sojadi i naveli da su svi njihovi proizvodi ekološki i proizvedeni u Francuskoj te da soja i riža koju koriste nije GMO.

Pet dobrih razloga da uvrstite veganski sojin jogurt u svakodnevnu prehranu

1. Fermentacijom se uvećava hranjiva vrijednost soje.

2. Dragocjeni enzimi bujaju tijekom procesa fermentacije te stvaraju okruženje puno probiotika, enzima i minerala važnih za zdravlje i ljepotu.

3. Fermentacijom dolazimo do dragocjenih veganskih probiotika koji će nam pomoći pri eliminaciji toksina – čišćenje iznutra prema van.

4. Fermentirana hrana smanjuje želju za slatkim i čini nas sitijima.

5. Posljedica redovitog unosa fermentirane hrane je snažan imunitet i zdrav metabolizam.

Više o ponudi i proizvodima Sojade vidite ovdje.

Sadržaj donosimo u suradnji s bio&bio