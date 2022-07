"Ne bismo bili prisiljeni ovako zarađivati da imamo pristojne plaće, ali to nije slučaj. Moj tata ima 60 godina i veoma je bolestan, tako da nije u mogućnosti niti raditi, niti primati mirovinu. On pati od angine pektoris, srčanih bolesti, dijabetesa, astme i hepatitisa C. Da ne radimo ovo, nikada ne bismo bili u mogućnosti preseliti se što bliže mojim roditeljima kako bismo im mogli pomoći. Tata je imao četiri srčana i tri moždana udara i njegovo stanje zahtjeva neprestanu njegu. Moja mama je također invalid, ali dokle god imaju mene, ne gledam kako ću zaraditi da bih im pomogao", otvoreno je rekao Michael za strane medije.