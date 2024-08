Što proživljavaju ljudi na samrtnoj postelji: 'Nakon toga izdahnu za dan ili dva'

"Ljudi uvijek kažu 'oh, to su lijekovi ili nedostatak kisika' ili 'samo su zbunjeni', ali većina ljudi koji imaju viziju nisu ništa od toga. To se obično događa nekoliko tjedana prije smrti, mogu biti budni i normalno razgovarati sa svojom obitelji i reći da vide svog mrtvog oca u kutu koji se smiješi i govori im da uskoro dolazi po njih i da ne brinu", ispričala je Julie.