Keanu Reeves se ne želi oženiti iz osobnih razloga: 1999. godine njegova djevojka Jennifer Syme zatrudnjela je s njegovim djetetom, ali je rodila mrtvo dijete. Prekinuli su, no na kraju su pronašli način kako preboljeti tu tragediju i pomirili se, međutim ona je, nažalost, godinu dana kasnije preminula. To je pogodilo glumca, a on vjeruje da je sada prekasno da ima djecu. Od 2019. je u vezi s vizualnom umjetnicom Alexandrom Grant, a čini se da se par ne planira vjenčati.