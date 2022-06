S drveća padaju izlučevine ptica: Izlučevine ptica predstavljaju njihov izmet i mednu rosu. Vjerojatno ste primijetili da tijekom proljeća vaš limeni ljubimac već kroz dan ili dva stajanja pod stablom, postaje prekriven gomilom sitnih, staklastih točkica. Možda ste se pitali odakle one dolaze. Te prozirne kuglice zovu se medna rosa. To su kapi ljepljive tekućine bogate šećerom i aminokiselinama koje sa stabla padaju na stakla i metalne površine na kojima se suše. Izlučuju ih biljne uši i drugi insekti koji se hrane biljnim sokovima. Kada njihov usni dio uđe u biljku, iz stražnjeg dijela, odnosno anusa, visoki pritisak sokova istiskuje zašećerenu tjelesnu tekućinu. Ovom tjelesnom tekućinom često se hrane drugi insekti poput mrava i pčela, no veći dio završava zalijepljen na granama, lišću, tlu ili predmetima ispod krošnje. Žarko sunce dodatno povećava problem. Naime, kada se lak zagrije, molekule u njemu jače vibriraju zbog povećanja toplinske energije i međusobno se udaljavaju tako da postaje porozniji. Na taj način se rasteže živa u toplomjeru. Zbog povećanja poroznosti mokraćna kiselina prodire dublje u lakzbog čega su oštećenja veća. Poseban problem su velike količine izmeta velikih ptica kao što su golubovi ili vrane koji stoji dugo na užarenom laku. Što duže ostavite auto na suncu te što su količine izmeta veće, to će oštećenja biti dublja i veća. Kad se auto tijekom noći ohladi, lak se ponovo steže. Na taj način, kroz rastezanje, djelovanje kiseline i stezanje, nastaju oštećenja laka i on može popucati. Naravno, odluka da ne parkirate auto pod stablom neće vas spasiti od izmeta golubova.