Bojana Gregorić Vejzović o odgoju tinejdžera: 'Pretvaramo se u papige, ali razgovor sve rješava'

U prvoj epizodi novog podcasta 'Offline', koji se bavi problemima roditeljstva, gostovala je glumica Bojana Gregorić Vejzović. U iskrenom razgovoru s reporterkom Ivanom Ivandom Rožić, Bojana je podijelila svoja iskustva kao majka dvoje tinejdžera, 19-godišnjeg sina i 15-godišnje kćeri, te otkrila s kakvim se sve izazovima suočava u svijetu u kojem tehnologija dominira odrastanjem.

Dobar i loš policajac u kući Vejzović

Bojanin dan, kako kaže, nema tipičan raspored. Između jutarnjeg buđenja u pola sedam, brige da djeca ne odu na svoje obaveze praznog želuca, proba u kazalištu i večernjih predstava, pronalazi vrijeme za balansiranje uloga koje roditeljstvo nosi.

"Rekla bih da se izmjenjuju momenti dobrog i lošeg policajca", iskreno priznaje glumica. "Nekad tu ulogu preuzme Enes, pa ja glumim dobrog policajca, i tako u krug, da nikad ne znaju što ih čeka."

Upravo je taj balans između autoriteta i povjerenja, smatra, ključan. "Mislim da je autoritet izrazito važan. Važno je postaviti granice. Djeca su danas puno pametnija i informiranija nego što smo mi bili u toj dobi. Autoritet postavlja smjernice za disciplinu, a disciplina će im na kraju krajeva u životu dobro doći jer će znati i sami sebi postaviti granice", objašnjava Bojana.

Foto: Goran Horvatinec

Mobiteli: 'Zona bez milosti' za stolom i borba s dosljednošću

Kao i većina današnjih roditelja, Bojana vodi stalnu bitku s vremenom koje njezina djeca provode na mobitelima. Kći Zoe svoj je prvi uređaj dobila s deset godina, što glumica danas smatra ranim, ali je tada bila nužnost zbog samostalnog odlaska u školu. Danas, pravila su jasna, iako je njihova provedba ponekad izazovna.

"Objed je moment kada mobitele ne podnosim na stolu. Tada se pretvorim u Mister Hydea i samo krenem: "Zašto je mobitel na stolu?'", kroz smijeh priča Bojana. "To je trenutak u danu kada se stvarno možemo pogledati u oči i ispričati što se događalo. Upravo u tom kontaktu vidim drže li nešto potisnuto što moram malo 'čeprkati' da im olakšam dušu."

Foto: Goran Horvatinec

Priznaje da nije uvijek uspješna u kontroli te da, kao i mnogi roditelji, ponekad popusti. "Najgore je kad kažem: 'Uzet ću ti mobitel na sat vremena', a onda nakon 35 minuta popustim jer me pogleda svojim okicama. To ne smijemo raditi, govorim to i sama sebi. Treba biti dosljedan."

Dodatni izazov predstavlja i školski sustav koji je, kako kaže, "isprepleten" s tehnologijom. "Školstvo nam s jedne strane kopa jamu. Na Teamsu je javljeno što je za zadaću, sve je online. Ministarstvo obrazovanja mora pronaći model koji neće biti u koliziji s onim što se događa na satu", ističe.

Iskustvo sa cyberbullyingom:'Podbadanja se nastavljaju putem mreža i to je opasno'

Jedan od najtežih trenutaka s kojima se kao roditelj suočila bilo je iskustvo njezine kćeri s internetskim zlostavljanjem. Dok su se u njezino vrijeme školska zadirkivanja završavala sa školskim zvonom, danas se ona nastavljaju online, što može imati dugoročne posljedice na mentalno zdravlje djeteta.

"Moja kćer je imala situaciju gdje je jedan dječak bio vrlo neugodan i koristio ružan rječnik. Iza toga se skrivala simpatija koju nije dobivao zauzvrat, pa je krenuo u smjeru podbadanja", prisjeća se Bojana. Situaciju su, srećom, riješili na najbolji mogući način. "Bili su to civilizirani, normalni roditelji. Sjeli smo s ravnateljicom i razrednicom, djeca su razgovarala i tu smo mi odrasli važni kao primjer da se tome stane na kraj."

Foto: Goran Horvatinec

Naglašava koliko je važno imati otvoren odnos s djecom kako bi se takve situacije na vrijeme prepoznale. "Ponavljanje je majka mudrosti. Stalno im govorim o opasnostima, pazite što objavljujete, što se sve može dogoditi. Jednostavno se kao roditelji pretvaramo u papige, ali mislim da je to nužno zlo."

Privatnost djece pod svjetlima reflektora

Iako je javna osoba, Bojana Gregorić Vejzović oduvijek se trudila sačuvati privatnost svoje djece. Na njezinom Instagram profilu rijetko se mogu vidjeti njihova lica.

"Moj Instagram profil je profesionalna mreža gdje oglašavam predstave, rad za UNICEF, društvene teme i malo onoga što mi žene volimo - krpice i šminku", objašnjava. "Svi smo ponosni na svoju djecu i najradije bismo se svaki dan hvalili njima, ali mislim da to nije zdravo za njih. Trebaju biti odvojeni od onoga što su mama i tata. Naša profesija je kao i svaka druga, samo je vizualno prisutnija."

Njezina djeca imaju profile na društvenim mrežama, ali, kako kaže, više su promatrači nego kreatori sadržaja, a na njezine molbe za zajedničkom fotografijom često odgovaraju da je "krinđ" i dosadna.

Foto: Goran Horvatinec

UNICEF i pogled na svijet: 3000 djece u Hrvatskoj živi u teškom siromaštvu

Kao dugogodišnja ambasadorica UNICEF-a, Bojana se osvrnula i na globalne probleme koji pogađaju djecu, od ratova u Ukrajini i Palestini do siromaštva. "Džaba nam sva tehnologija i umjetna inteligencija ako smo spremni okretati glavu od sukoba koji su sveprisutni", poručuje.

Posebno je istaknula poražavajuću statistiku za Hrvatsku. "Činjenica je da i u Hrvatskoj imamo jako puno djece koja žive na rubu siromaštva. Negdje oko tri tisuće djece živi ispod razine siromaštva, dakle u teškom siromaštvu. To su brojke koje je UNICEF izbacio i svake godine pokušava ukazati na tu problematiku."

Na kraju, zaključuje da za roditeljstvo ne postoji priručnik. "Svi radimo greške i jedino što možemo je truditi se biti najbolji što možemo u datom trenutku. Važno je balansirati između prijateljskog i roditeljskog, savjetodavnog tijela. Razgovor, ponavljanje i postavljanje granica jedina su karta za budućnost naše djece."

Pogledajte video: Policajka otkrila kako je pao pedofil iz Hrvatske