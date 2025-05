Malo kalorija i puno hranjivih tvari: Ovo je povrće idealno za mnoge osvježavajuće recepte

Jedno od manje kaloričnih povrća koje možete uključiti u svoju prehranu je rabarbara. Bilo da ju stavljate u pite ili smoothie, okus rabarbare je unikatan i poboljšati će skoro svako jelo. Ova biljka bogata je vitaminima i mineralima, a ako već nije, trebala bi postati dio vaše prehrane. Njena kisela stabljika iznimno je popularna u Americi, a mi smo istražili što je točno rabarbara i kako se može jesti.

Što je rabarbara​?

Rabarbara je višegodišnja biljka koja se najčešće prepoznaje po svojim dugim, debelim, crvenkastim stabljikama i velikim zelenim listovima. Iako se najčešće koristi u pripremi kolača i deserata, rabarbara je zapravo povrće – i to prilično posebno. Podrijetlom je iz hladnih krajeva Azije, točnije iz Sibira, a u Europu ju je navodno donio poznati istraživač Marco Polo. U prošlosti se najprije koristila u medicinske svrhe, a tek kasnije je postala popularna u kuhinji. Danas je osobito cijenjena zbog svog kiselkastog, osvježavajućeg okusa i raznih mogućnosti u pripremi jela.

Rabarbara je bogata hranjivim tvarima i sadrži brojne vitamine i minerale koji doprinose zdravlju. Osobito je dobar izvor vitamina K, koji je važan za zdravlje kostiju i pravilnu zgrušavanje krvi. Također, rabarbara sadrži vitamin C, koji jača imunološki sustav i potiče proizvodnju kolagena, te vitamin A, koji je ključan za zdravlje kože i očiju. Osim toga, rabarbara pruža minerale poput kalcija, koji je bitan za zdravlje kostiju, te magnezija koji podržava funkciju mišića i živčanog sustava. Zbog niskog udjela kalorija (svega 20 kcal na 100 g), rabarbara je odličan izbor za one koji žele povećati unos hranjivih tvari uz minimalan unos kalorija.

Kada se bere rabarbara​?

Rabarbara je biljka koja zahtijeva malo strpljenja. Ako je tek posađena, prvu godinu treba pustiti da mirno raste kako bi razvila snažan korijenski sustav. Rabarbara se bere tek u drugoj godini rasta, kada je biljka dovoljno snažna da podnese odstranjivanje stabljika. Sezona berbe počinje u proljeće, najčešće u travnju ili svibnju, i traje do sredine ljeta – obično do kraja lipnja ili početka srpnja. Važno je brati samo trećinu do polovice stabljika odjednom kako se biljka ne bi iscrpila. Stabljike se beru tako da ih se pažljivo “izvije” iz baze, a ne reže, jer to potiče biljku na stvaranje novih izboja.

Može li se rabarbara zamrznuti?

Kratko i jasno - da, rabarbara se bez problema može zamrznuti. Prije zamrzavanja preporučuje se oprati stabljike, narezati ih na komadiće i blanširati ih kratko (oko minutu) kako bi zadržale boju i teksturu. Nakon toga ih samo osušite i spremite u vrećice ili posude za zamrzavanje. Tako spremljena, rabarbara može trajati i do godinu dana.

Rabarbara recepti

Iako je rabarbara tehnički povrće, najčešće se koristi u slasticama jer njen kiselkasti okus sjajno paše uz šećer i voće. Klasični recept koji mnogi povezuju s rabarbarom je pita od rabarbare – bilo sama, bilo u kombinaciji s jagodama. Možete je također skuhati u kompot, dodati u džem, ubaciti u muffine, kolače ili napraviti sirup za koktele i osvježavajuća pića. Ako ste više za slana jela, mlada rabarbara može se dodati u curryje, rižota ili čak poslužiti kao kiseli prilog, sličan ukiseljenim krastavcima.

Kad koristite rabarbaru, imajte na umu da su jestive samo stabljike – listovi su otrovni i ne smiju se konzumirati.

Pita od rabarbare i jagoda

Ova klasična slastica spaja kiselkastu rabarbaru i slatke jagode u savršenom desertu s prhkim tijestom. Rabarbara svojom svježinom uravnotežuje voćnu slatkoću i daje pitu osvježavajući okus. Idealna je za proljetne i ljetne dane, uz kuglicu sladoleda od vanilije.

Pita od rabarbare i jagoda sastojci:

250 g brašna

150 g maslaca

1 jaje

2 žlice šećera

Prstohvat soli

300 g rabarbare (narezane na komadiće)

200 g jagoda (prepolovljenih)

100 g šećera

1 žlica škrobnog brašna

Sok pola limuna

1 žlica vanilin šećera

Pita od rabarbare i jagoda priprema:

Od brašna, maslaca, jaja, šećera i soli zamijesite prhko tijesto. Ostavite ga u hladnjaku 30 minuta. U međuvremenu pomiješajte rabarbaru, jagode, šećer, škrobno brašno, limunov sok i vanilin šećer. Neka odstoji 10 minuta. Razvaljajte tijesto i stavite ga u kalup za pite. Dio tijesta ostavite za ukrasne trake. Prelijte smjesu od rabarbare i jagoda preko tijesta, pa odozgo stavite trake u rešetkastom uzorku. Pecite na 180 °C oko 40 minuta, dok tijesto ne porumeni, a nadjev se ne zgusne.

Curry s rabarbarom

Ako volite kombinaciju slano-kiselih okusa, curry s rabarbarom pravo je iznenađenje. Rabarbara se ovdje koristi kao prirodni zakiseljivač i dodatak koji daje jelu voćnu notu. Savršeno se spaja s kokosovim mlijekom i začinima.

Curry s rabarbarom sastojci:

1 žlica ulja

1 luk, nasjeckan

2 režnja češnjaka

Komadić svježeg đumbira (2 cm), nariban

1 žličica curry praha

½ žličice mljevene kurkume

1 žličica kumina

250 g rabarbare, narezane

400 ml kokosovog mlijeka

1 konzerva slanutka (240 g ocijeđenog)

Sol i papar po ukusu

Svježi korijander za posipanje

Curry s rabarbarom priprema:

Na ulju pirjajte luk dok ne postane staklast, zatim dodajte češnjak, đumbir i sve začine. Umiješajte rabarbaru i pržite kratko dok ne pusti sok. Dodajte kokosovo mlijeko i slanutak, pa pustite da lagano kuha 15 minuta dok se rabarbara ne raspadne. Začinite po ukusu i poslužite uz rižu, posuto svježim korijanderom.

Rabarbara muffini

Ovi sočni muffini idealan su način da iskoristite sezonsku rabarbaru u brzom i jednostavnom desertu. Kiselkasta rabarbara daje ravnotežu slatkoći tijesta, a svaki zalogaj ima malo voćnog iznenađenja.

Rabarbara muffini sastojci:

200 g brašna

100 g šećera

1 jaje

120 ml mlijeka

80 ml ulja

1 žličica praška za pecivo

Prstohvat soli

1 žličica vanilin šećera

150 g rabarbare (narezane na sitne komadiće)

Rabarbara muffini priprema:

U jednoj zdjeli pomiješajte sve suhe sastojke: brašno, šećer, sol, prašak za pecivo i vanilin šećer. U drugoj zdjeli umutite jaje, mlijeko i ulje. Spojite mokre i suhe sastojke i lagano umiješajte rabarbaru. Smjesu rasporedite u kalup za muffine i pecite na 180 °C oko 20–25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Rabarbara na salatu

Rabarbara nije rezervirana samo za slastice – njezina svježina i kiselost idealni su za zanimljive salate. U ovoj varijanti koristi se sirova ili lagano blanširana rabarbara kao hrskav i osvježavajući dodatak uz zelenu salatu, voće ili orašaste plodove.

Rabarbara na salatu sastojci:

2 stabljike rabarbare

1 veća šaka rikule ili miješane salate

1 jabuka, narezana na tanke ploške

Šaka oraha ili badema

Maslinovo ulje

Sok pola limuna

1 žličica meda

Prstohvat soli

Rabarbara na salatu priprema:

Rabarbaru narežite na vrlo tanke trakice ili ploške. Po želji je možete kratko blanširati (30 sekundi u kipućoj vodi) ako ne volite sirovu. U zdjeli pomiješajte rikulu, jabuku i orašaste plodove. Začinite maslinovim uljem, limunovim sokom, medom i malo soli. Dodajte rabarbaru, promiješajte i odmah poslužite.

Svinjetina i pečena rabarbara

Ova kombinacija iznenađuje svojom ravnotežom – slana, sočna svinjetina uparen je s pečenom rabarbarom koja karamelizira i dodaje voćnu kiselinu. Jelo je bogato, ali istovremeno osvježavajuće, idealno za malo drugačiju večeru.

Svinjetina i pečena rabarbara sastojci:

500 g svinjskog filea

Sol, papar

2 žlice maslinovog ulja

3 stabljike rabarbare, narezane na komade

1 žlica meda

1 žličica balzamičnog octa

Prstohvat ružmarina (svježeg ili suhog)

Svinjetina i pečena rabarbara priprema:

Svinjski file začinite solju i paprom, pa zapecite sa svih strana na tavi. Prebacite u vatrostalnu posudu, oko mesa rasporedite rabarbaru. Rabarbaru pokapajte medom, balzamičnim octom i pospite ružmarinom. Pecite sve zajedno na 200 °C oko 25 minuta, dok meso ne bude pečeno, a rabarbara lagano karamelizirana. Poslužite uz pečeni krumpir ili pire i uživajte u neobičnoj, ali ukusnoj kombinaciji.

