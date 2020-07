UGLEDNI BBC PISAO O ‘HRVATSKOM DREVNOM OTOKU WELLNESSA’: Ovakve hvalospjeve već dugo nismo pročitali…

Nije rijetkost da o hrvatskim gradovima i otocima pišu strani mediji, no sada je jednom našem biseru podulji članak posvetio ugledni BBC. Njujorška dopisnica Kristin Vuković pisala je za ovaj britanski portal o Lošinju, koji ju je, kako kaže, osvojio na prvi pogled.

“Od prvoga dana kada sam zakoračila na Lošinj, obuzeo me osjećaj blaženstva. Kada zatvorim oči, još uvijek mogu zamisliti miris otočnog svježeg morskog zraka prekrivenog aromom bora, šetajući obalnim šetnicama dok slušam kako se valovi razbijaju o stijene”, započinje Vuković svoje prisjećanje na ovaj kvarnerski otok.

“Sjećam se da sam plivala u kristalno čistome Jadranskom moru i kupala se na plaži pod jakim mediteranskim suncem te slojem soli koji mi prekriva kožu. Otok, intenzivno aromatično bilje, zauvijek će se utisnuti u moje olfaktivno pamćenje; kadulja, besmrtnica, mirta, lovor i ružmarin pune mi pluća”, nastavlja svoje gotovo lirske opise Lošinja.

Lošinj, otok smješten u hrvatskom Kvarnerskom zaljevu na sjeveru Jadranskoga mora, ima dugu povijest wellnessa. Kvarnerski zaljev je zbog planinskoga lanca Učke jedno od najblažih jadranskih regija. Učka štiti obalu i otoke od hladnih sjevernih vjetrova, piše dalje BBC.

“Ova posebna mikroklima danas je poznata kao ‘Kvarnerski efekt’, koji nudi prirodno ozdravljenje: oko 2600 sati sunca godišnje, visoka kvaliteta zraka i tlaka, terapeutski aerosoli iz morskoga zraka i visoke koncentracije soli u Jadranskom moru čine ovaj hrvatski otok vrhunskim restorativnim okruženjem”, hvali Vuković.

U nastavku spominje botaničara Ambroza Haračića, koji je još u 19. stoljeću utvrdio svojim istraživanjem položaja i uvjeta otoka da Lošinj ima najzdraviju klimu u Austrougarskom carstvu.

