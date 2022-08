Tražite li svoju uvalu u kojoj ćete provesti godišnji odmor, rasteretiti se od svakodnevnih briga, osunčati, plivati i roniti u kristalno čistom moru, pročitajte što ima za reći britanski Guardian.

Ugledni medij s Otoka sastavio je listu 40 najljepših europskih plaža pa u nju uvrstio čak tri ljepotice hrvatske obale. Jedna se nalazi na Lošinju, druga na Paklenim otocima, a treća na Pelješcu.

Hrvatski biseri

"Možda pješčanu plažu u Krivici čini posebnom činjenica da do nje morate pješačiti niz kamenitu stazu 30 minuta, a potom i natrag. No, nagrada je bistro, duboko, tirkizno more zaštićene uvale, u sjeni borova, a društvo vam rade samo jedrilice. Lošinj, izduženi otok u Kvarnerskom zaljevu, jedno je od najmirisnijih mjesta u Hrvatskoj, zahvaljujući nevjerojatnom samoniklom bilju koje ondje raste", piše The Guardian.

"Onima koji posjećuju Hvar i žele promjenu, predlažemo da uzmu taksi brod do uvale Mline na otočiću Marinkovac. Plaža s mirisom borova osigurat će predivni ugođaj, zajedno s ležaljkama za iznajmljivanje i restoranom uz plažu", zaključuje The Guardian.

"Plaža Divina nalazi se na sjevernoj obali poluotoka Pelješca. Malu šljunčanu uvalu okružuju brežuljci prekriveni borovima. Postoji i nekoliko sjenovitih mjesta, dok je podmorje savršeno za ronjenje", nastavlja list opisujući drugu hrvatsku plažu koja je ušla u 40 najljepših u Europi.