Žestoka rasprava: Hoće li tajanstvena podvodna 'piramida' promijeniti sve što znamo?

Na samo 25 metara ispod mora, blizu Ryukyu otoka u Japanu, misteriozni objekt nazvan Yonaguni spomenik i dalje zbunjuje i zadivljuje istraživače još od svog otkrića 1986. godine.

Ova golema struktura s oštrim stepenastim kutovima visoka je oko 27 metara i izgleda kao da je potpuno od kamena, što je mnoge navelo da vjeruju da je stvorena ljudskom rukom. Međutim, testovi kamena pokazali su da je star više od 10.000 godina, što znači da bi, ako je civilizacija zaista izgradila ovu piramidu, to moralo biti prije nego što je ovaj dio svijeta nestao pod vodom – prije više od 12.000 godina.

To bi Yonaguni spomenik smjestilo daleko u povijest, dulje nego većinu drugih drevnih struktura, uključujući egipatske piramide i Stonehenge.

'Atlantida Japana'

Znanstvenici vjeruju da su ljudi počeli graditi velike građevine poput hramova i piramida prije oko 5.000 godina. No, ako se pokaže da postoje građevine tog oblika starije od tog vremena to bi moglo potpuno promijeniti ono što znamo o ljudskoj povijesti – i možda otkriti tragove nekih civilizacija koje su nam do sada bile nepoznate.

Yonaguni spomenik često se naziva 'Atlantidom Japana', no skeptici i dalje sumnjaju u teoriju da je ova struktura nastala ljudskim utjecajem i radom. Ovaj lokalitet nedavno je privukao veliku pažnju javnosti nakon što su se znanstvenici sukobili oko njegovog podrijetla u podcastu Joea Rogana.

Graham Hancock, autor koji se bavi istraživanjem izgubljenih civilizacija, i arheolog Flint Dibble raspravljali su o fotografijama spomenika Yonaguni, pri čemu je Dibble odbio prihvatiti da bilo koja od struktura koju su ronioci pronašli na tom mjestu može biti stvorena ljudskom rukom.

''Vidio sam mnogo čudnih stvari u prirodni i ovdje ne vidim ništa što bi mi moglo nalikovati arhitekturi koju su stvorili ljudi'', rekao je Dibble u Roganovom podcastu.

''Za mene, Flint, zapanjujuće je da to vidiš kao potpuno prirodnu stvar, ali očito imamo vrlo različite poglede na to'', odgovorio je Hancock.

Dokaz izgubljenih civilizacija

Hancock tvrdi da fotografije s ronilačkih ekspedicija jasno pokazuju lukove, megalite, stepenice, terase i ono što izgleda kao isklesano lice na stijeni, te smatra kako je jasno da je sve to napravio čovjek.

Ako je Yonaguni spomenik zaista izgrađen od strane misteriozne izgubljene, i do danas nepoznate, civilizacije prije više od 10.000 godina, to bi ga dodalo na sve duži popis zbunjujućih struktura koje bi trebalo biti nemoguće izgraditi u to vrijeme.

Izgrađen otprilike u isto vrijeme, Yonaguni spomenik mogao bi se tako pridružiti popisu građevina poput Göbekli Tepea u Turskoj i poslužiti kao dokaz izgubljenih drevnih civilizacija. Naime smatra se da je to arheološko nalazište u Turskoj bilo naseljeno od oko 9500. godine prije nove ere do najmanje 8000. godine prije nove ere, tijekom neolitskog razdoblja.

To je više od 5.000 godina prije nego što su izgrađene egipatske piramide, te oko 6.000 godina prije Stonehengea. No vjeruje se da je Gunung Padang u Indoneziji stariji čak i od Göbekli Tepea i japanske Atlantide za nevjerojatnih nekoliko tisuća godina.

Znanstvenici se i dalje razilaze u mišljenjima oko vremena i načina nastanka brojnih struktura. Prema dr. Masaakiju Kimiuri, slučaj japanske Atlantide i dalje je otvoren za raspravu. On je testiranjima utvrdio starost kamena na toj podvodnoj strukturi.

'Prirodna struktura dok se ne dokaže suprotno'

Studije pokazuju da je na vrhuncu ledenog doba, prije otprilike 20.000 godina, razina mora bila oko 120 metara niža nego danas.

Međutim, 1999. godine, dr. Robert Schoch sa Sveučilišta u Bostonu pokušao je ohladiti goruću raspravu o Atlantidi na Pacifiku, tvrdeći da geologija može dokazati da je piramida i okolni "grad" prirodna kamenita formacija. Schoch je u svom izvještaju istaknuo kako Yonaguni spomenik dijeli nekoliko značajki s drugim obližnjim geološkim formacijama.

Štoviše, nalazi se u seizmički aktivnom području, oko 100 kilometara istočno od Tajvana, što sugerira da su pukotine i ravne površine koje čine "stepenice" samo normalne značajke stijena od pješčenjaka koje se lome i raspadaju. Dr. Schoch je u svojoj studiji sugerirao da se radi o prirodnoj strukturi, a ne nečemu što je napravio čovjek, piše Daily Mail.

''Mislim da bi to trebalo smatrati primarno prirodnom strukturom dok ne bude pronađeno više dokaza eventualne drugačije teorije. Međutim, ni na koji način ne smatram da je ovo potpuno zatvoren slučaj'', zaključio je.

