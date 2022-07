Osim dobre strane ljetne sezone u Dalmaciji, postoji i ona lošija strana, a to je smeće koje turisti ostavljaju za sobom, žale se stanovnici Splita na Redditu. Mnogi više ne mogu podnijeti smrad koja se neprestano širi centrom grada, a neki su i ispričali što su napravili turistima koji su ležerno obavljali nuždu nasred ulice.

'Kažu da im se pripišalo, a ja kažem...'

"Cijeli grad je zamazan i smrdi. Ulica mi je izrigana i ispišana, a šmrk od kamiona koji čiste jedva sve očisti i to možda jedan-dva puta tjedno. Morao sam kupiti miniwash i sam prati ulicu, a računi uredno dolaze. Ovo više nema smisla, a sve zato što smo prizvali goste koji nam rade nered. Nekidan san našao njih trojicu kako mi pišaju ispred vrata pa su sve troje lagano dobili 'u jaketu'. Kažu da im se pripišalo, a ja kažem da odsad bez pardona pljeskam takve. Sve skupa je odvratno i ne možemo ovako dalje", rekao je jedan splitski ugostitelj za Slobodnu Dalmaciju te tako pokrenuo lavinu komentara na Redditu.

"Zaista mislim da ovo nije problem nedostatka WC-a jer sva ova ekipa koja se*e i piša po gradu su mahom gosti jednog od kafića/restorana. Gospoda ne želi ili čekati ili ih apsolutno boli briga gdje će se popišati, a dosta ih ne želi ni platiti pet kuna za WC. Ekipa je uglavnom mlada i pijana, i sve ostalo i apsolutno ih boli briga gdje se je*u, gdje se*u, gdje pišaju", dodao je jedan korisnik.

'Zahvalimo gradskim vlastima'

"Smrdi i cijeli Šibenik, ne samo zbog pišaline i sranja nego i zbog infrastrukture, opet glupi turisti jedu u restoranu ispod je*ene sraone smrad da ne spominjem. Kamoli oni stari tuneli, kao da je truplo negdje unutra ispod nečega. Zahvalimo gradskim vlastima", dodao je drugi te je tako pokrenuo temu infrastrukture, koja je, kako su mnogi zaključili, dosta loša.

"Zamisli. Ljudi žele besplatni javni WC u centru grada, pa bokte nemaš se gdje popišati, pos*at neću ni spominjati. Moraš u kafić, restoran, nemaš gdje. A bio si na večeri s curom u centru? I sad bi ti prošetao? Moli se Bogu da te ne uhvati, trpjet ćeš do doma. Ili pišati negdje nimalo gospodski. Sad zamisli da si stranac kojeg boli ku*ac za grad i domaćine, kojeg je briga i pamet je ostavio doma, negdje u PM. Pa ako mu doslovno ne svijetli natpis "WC" kao da je u je*enom Las Vegasu, on će pišati gdje stigne. Možemo se mi ljutiti, ja prvi sam imao sukob oko toga. Nije se promijenilo ništa, niti neće, a s obzirom na to koliko se gradska blagajna puni iz turizma, moglo se uložiti malo u infrastrukturu", zaključio je jedan od korisnika.

Kad je riječ o Hrvatskoj blagajni i turistima, jedan je korisnik Reddita otkrio čuvanu tajnu. "Koliko ja znam, gradska blagajna se ni ne napuni od turizma. Tipa u 2021., od 50 milijuna eura koliko su obrlatili iznajmljivači, Split je dobio samo sedam milijuna kuna. Što je za ku*ac bilo gdje, osobito u gradu gdje, ti da bi uložio u infrastrukturu, moraš paziti na UNESCO-ova pravila", otkrio je.

"Najbolje da turisti samo uplate novce preko interneta, koga vraga moraju dolaziti", našalio se jedan, a drugi dodao: "Ma nemoguće, to su fini i pristojni ljudi sa zapada, kakvi i mi težimo biti."

'Oni doma ne se*u po ulicama'

Ekipa se kasnije zakačila na to kako su stranci lijepo odgojeni kada je riječ o životu u zemljama iz kojih dolaze, ali kad su u Hrvatskoj ipak se stvari naglo počnu mijenjati.

"Oni doma ne pišaju i se*u po ulicama. Kada bi se u RH počele naplaćivati kazne za to, bar 33% idiota ovdje bi se pobunilo protiv toga jer su ispuzali ispod kamena i ne vide ništa loše u sra*u i pišanju po cesti. Je li moram uopće govoriti što bi bilo da uhvate nadarenu učenicu da se*e na ulici i da dobije kaznu?", ispričao je slikovito jedan.

"Već koje desetljeće idu na najjeftiniji mogući oblik turizma, pijane i nadrogirane studente, i sada se kao neki žale. Imaju sreće pa još dosta ljudi ne zna kako je u Splitu pa imaju ponešto turista koji dođu s obitelji i voljni su potrošiti malo ozbiljnije novce. No, kako se reputacija širi ostat će samo na ovome", nadovezao se drugi.

Nakon infrastrukture i neurednih mladih partijanera, došao je red i na "uredni zapad".

"Glavno je da nam se dnevno trubi da se moramo ugledati na "uredni" zapad. Je uredan, moj ku*ac. Da smo mi umjesto 500 godina ratovanja s Turcima imali vremena da koloniziramo svijet kao što su to radili Englezi, Francuzi, itd., danas bismo mi njima pišali po glavi, a ne oni nama. Ne temelji se njihov viši standard na 'uređenosti' ili višoj inteligenciji i disciplini, nego na razbojništvu. Ali objasni ti to prosječnom Hrvatiću. Najradije bih ove idiote koji kao mantru ponavljaju floskule o urednosti prisilio da jezikom poližu njihova sra*ja", detaljno je objasnio jedan od Splićana.