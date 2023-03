Guy Hobeika 28-godišnji youtuber i influencer, rođen je u Beirutu u Libanonu, živi u Kanadi, a na svom Tik toku redovito ocjenjuje hranu iz drugih zemalja. Ovoga puta na red je došla, kako kaže, hrana iz Srbije.

"Mala država u blizini Rusije, mislim", rekao je na početku videa. Prvo je probao "srpske ćevape" i lepinju. "Odličnog je okusa. 8/10", rekao je, a zatim probao, kako je sam nazvao, "pogaču s majonezom". "Zanemarite, ovo je neka vrsta jogurta i ukusno je. 7/10", rekao je.

Na red je došla sarma. Iz nekog razloga, jeo ju je štapićima. Dao joj je ocjenu 7.8/10. Za ajvar je rekao da je "kao kečap samo s više okusa" Najviše mu se svidio umak urnebes kojem je dao ocjenu 9.

U komentarima, osim što su korisnici prilično osobno shvatili tezu da je to hrana iz Srbije, ipak su mu najviše spočitavali nepoznavanje geografije. "Blizu Rusije... Ni blizu", "Je li on to kajmak nazvao majonezom", "Rusija?", "Sarma sa štapićima...", "Ne jede se sarma tako", "To je hrana iz Bosne i Hercegovine", samo su neki od komentara.