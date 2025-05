Povijesna građevina privlači pažnju, ali je opasna: Mali dvorac skriva velike priče

Na svijetu postoji mnogo veličanstvenih dvoraca, ali rijetki su oni koji se mogu nazvati pravim "skrivenim blagom". Jedan od takvih nalazi se na obali otoka Man, usred mora, na stijeni koja izranja samo kada se more povuče. Riječ je o malenom dvorcu zvanom The Tower of Refuge, smještenom na djelomično potopljenom grebenu, koji je istovremeno i povijesna građevina, simbol spasa, ali i opasno mjesto ako mu se pristupi bez opreza.

Ova kula, iako malena, krije veliku priču. Nastala iz potrebe da se spase životi, danas je atraktivna turistička lokacija, ali pod strogim uvjetima. Možete je posjetiti samo pješice, i to u kratkom vremenskom prozoru dok traje oseka. Evo zašto ova neobična destinacija privlači pustolove, ljubitelje povijesti i sve one željne posebnog doživljaja.

Kula izgrađena za spas pomoraca

The Tower of Refuge nalazi se na stijeni poznatoj kao Conister Rock ili St. Mary’s Isle, neposredno uz obalu Douglas Baya. Izgrađena je u 19. stoljeću kako bi pomorcima koji bi nasukali brodove na tom opasnom grebenu pružila sigurno utočište dok čekaju pomoć.

Kula nije samo simbol upozorenja za brodove, ona je izravno proizišla iz inicijative Sir Williama Hillaryja, osnivača Kraljevske nacionalne spasilačke službe (RNLI). Nakon što je sam sudjelovao u spašavanju ljudi s broda koji se našao u oluji kod grebena, predložio je gradnju skloništa za buduće nesreće. Tako je ova minijaturna tvrđava postala nada svima koji bi se našli u pogibelji.

Foto: Wikipedia Fotografija dvorca iz 1867. godine s nasukanim brodom

Dostupna samo pješice – i samo kad se more povuče

Ono što The Tower of Refuge čini posebno uzbudljivom jest činjenica da je možete posjetiti samo pješice, i to samo tijekom oseke. Tada se nakratko formira prirodni prijelaz između kopna i stijene, no opasnost vreba – plima se vraća brzo, a onaj tko predugo ostane, lako može ostati zarobljen na stijeni.

Zbog toga se snažno preporučuje sudjelovanje u organiziranim turama, koje se održavaju isključivo u uvjetima niske plime, uz vodstvo stručnjaka i sigurnosne mjere.

Foto: Wikipedia

Turisti često podcijene opasnost

Upozorenja nisu bez razloga – greben i njegov ''skriveni'' prijelaz mogu zavarati i one najiskusnije. Tako je, prema pisanju Isle of Man Today, u lipnju 2023. godine troje ljudi ostalo zarobljeno na stijeni, nakon što su pogrešno procijenili vrijeme povratka plime. Morali su zatražiti pomoć lokalne obalne straže.

Sličnih slučajeva bilo je više, zbog čega vlasti i RNLI redovito upozoravaju da se ne kreće na vlastitu ruku. Kula izgleda kao da je blizu i dostupna, ali priroda uvijek ima zadnju riječ, prenosi LAD Bible.

