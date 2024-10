Mehaničari upozoravaju na 9 mirisa i zvukova koji govore da s autom nešto ne valja

"Curenje ulja je loše iz dva glavna razloga. Kao prvo, to znači da ulje, nije ondje gdje bi trebalo biti i ne održava ga podmazanim, čuva ga od oštećenja", objasnila je Lateiner. To također vjerojatno znači da je ulje curilo na nešto vruće i izgaralo, stvarajući onaj miris koji vi osjećate. Zapravo može izazvati požar. To je definitivno rizik koji preuzimate kada takvo stanje ostavite predugo. Malo je vjerojatno da neće izazvati požar, ali mnogo toga bi moglo.