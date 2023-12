Kasia Wasilewska (34) iz engleskog Stoke-on-Trenta ostala je bez automobila nakon zastrašujuće pogreške pri odleđivanju. Policajci su potom otkrili dodatne mjere koje vozači trebaju poduzeti kako bi ostali sigurni, piše The Sun.

Kasia je ostavila upaljen motor svog Nissan Jukea kada je drski lopov gurnuo njenog sina Fabiana s puta i odjurio s njenom automobilom. Ona se naime, vratila u kuću po strugač za led te je sina ostavila pored vozila da drži ključeve.

Ali kad se vratila, zatekla je šokiranog Fabiana, a automobila nigdje. Desetogodišnjak je rekao da mu je jedan muškarac zgrabio ključeve i odgurnuo ga s puta. Kasia je otkrila da su njena bankovna kartica, osobna iskaznica i vozačka dozvola bili u automobilu. Drski lopov čak je pokušao iskoristiti karticu kako bi si kupio grickalice u trgovini.

Kasia upozorava druge vozače da budu oprezni kada odleđuju automobile. "Ono što nam se dogodilo je užasno. To je takav šok. Fabian još uvijek misli da je to njegova krivica, no objasnila sam mu da nije mogao ništa učiniti", rekla je za Stoke Sentinel.

"Hladno vrijeme donijelo je sa sobom povećan broj prijava pokušaja krađe vozila dok su automobili ostavljeni da se odlede", upozorio je policijski inspektor.

Policija upozorila vozače

"Vjerujem da je bilo nekoliko incidenata ukradenih automobila kad ih je netko odmrzavao. Samo želim osvijestiti ljude o tome kako im se to ne bi dogodilo", dodala je.

Policajci su njen automobil pronašli sljedeći dan u ulici koja je udaljena deset minuta vožnje od Kasijine kuće, a 49-godišnji muškarac iz Stokea uhićen je zbog krađe.

Inspektor Mark Burslem rekao je da bi vozači trebali poduzeti "dodatne mjere" kako bi ostali sigurni kada odmrzavaju svoje automobile. "Krađa vozila je prioritet za svih deset lokalnih policijskih timova diljem Staffordshirea. Naći ćemo odgovorne i zaštititi teško stečenu imovinu naših sugrađana", rekao je.

"Hladno vrijeme donijelo je sa sobom povećan broj prijava pokušaja krađe vozila dok su automobili ostavljeni da se odlede. Možda je to bilo zgodno učiniti, ali je zgodno i za lopove. Apeliramo na sve da ostanu u svojim vozilima dok se odmrzavaju. Poduzimanjem dodatnih mjera kako bismo ograničili šanse da budemo meta lopova, možemo se uhvatiti u koštac s krađom vozila i postići napredak protiv odgovornih", dodao je inspektor.