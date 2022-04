Godina koja je označila početak nudizma u Hrvatskoj je 1936., kada se engleski kralj Edward VIII. okupao gol na rapskoj plaži Kandarola. Tradicija nudizma u Hrvatskoj još uvijek traje zahvaljujući skrivenim uvalama i plažama, ali i mnogim službenim FKK (Freikörperkultur) plažama.

Jedan Hrvat se prisjetio nekadašnjeg nudizma na našem području te je na hrvatskom subredditu pitao korisnike mreže vole li nudističke plaže, prakticiraju li nudizam ili su protiv toga: "Prošlog stoljeća je nudizam bio prilično popularan i bili smo jedna od glavnih europskih naturističkih scena, ali propadanjem Jugoslavije i dolaska američkog utjecaja (golotinja je inherentno seksualna i neprimjerena), on je počeo jenjavati. Kakvo je vaše mišljenje o nudizmu i njegovoj primjeni kao životnom stilu, bilo ono samostalno, među prijateljima ili obiteljski. Sramite li se golotinje ili biste bili voljni probati. Imate li kakvih predrasuda ili, naprotiv, zanimljivih iskustava?"

Nudistička tradicija u Hrvatskoj

Zahvaljujući dugoj tradiciji nudizma u Rovinju, lokalno stanovništvo je ondje naviknuto na tu praksu, gdje je na divljim plažama u okolici Rovinja nudizam vrlo česta pojava. Jedan od najboljih europskih nudističkih kampova se nalazi u Rovinju, Naturist kamp Valalta, dok se u kampu Polari nalazi nudistička plaža Punta Eva, a na rovinjskim otocima nudizam je prisutan na otoku Maškin, koji je spojen s otokom Sv. Andrija (Crveni otok). Za najpoznatiju swingersku plažu u Hrvatskoj slovi plaža na rtu Punta Križa. Da Hrvatska ima brojne nudističke plaže dokazuje i cijeli njezin popis od kojih ćemo vam istaknuti nekoliko njih: plaža Ostupa (Orebić na Pelješcu), plaža Nugal (Tučepi), plaža Paklina (Bol, otok Brač), plaža 'Jerolim' – (Paklinski otoci, Hvar), Sahara (otok Rab), Kandarola (Rab) i brojne druge.

Neki su imali pozitivna iskustva

Mnogi su potvrdili da su imali jako pozitivna i oslobađajuća iskustva: "Meni osobno nudizam paše. Osjećam se slobodno, volim sunce i vjetar na koži. Dobro je za samopouzdanje za one koji imaju problem. Ne vidim problem u FKK sa strancima ili sa svojom partnericom, ali ne bih se osjećao skroz komotno s prijateljima ili ostatkom obitelji. Ja sam bio zadovoljan s nudističkim plažama na Hvaru i Korčuli. Bilo je dosta plaža na glavnim i okolnim manjim otocima, ali kvaliteta je raznolika. Neke plaže su stvarno bile raj na zemlji, čisto more, plaže. Osamljene, malo posjetitelja i svi se normalno ponašaju. Kod ovih pristupačnih i gradskih plaža znam da dosta ljudi ne j... ni pet posto FKK znak na plaži i primijetio sam da se vrlo često najgori dio plaže dodijeli nudistima. Uvijek neki nepristupačan ulaz u more, kamenjari. Ležaljke i suncobrani, ako ih ima su potrgani i obala je puna smeća. Baš kvare imidž Hrvatske kao FKK zemlje."

I ostali dijele pozitivno iskustvo: "Prije pet godina sam počeo prakticirati nudizam, idem uglavnom na isto mjesto, obožavam to, osjećaj divljine i slobode u moru, a i izvan njega. Neki ljudi iz mog mjesta su me vidjeli golog, a i ja neke od njih, nemam problema s time. Vidim ponekad intimne trenutke nekih parova, ali ni to mi ne smeta. Ljudi dođu sami, s partnerom/icom, dođu i cijele obitelji nekad. Naturizam prakticiram kad dovoljno zatopli, spavam gol i preko dana budem gol koliko uspijem."

"Frend je bio s curom prvi put na nudističkoj i nakon pola ure 5 m dalje je legao lik s xxxxxl penisom. 10/10 would not go again", rekao je jedan Hrvat, na što mu je drugi odgovorio: "Ja sam mislio da tamo idu samo starci, predebeli da im se uopće vidi." Muškarac čiji je prijatelj bio s curom na nudističkoj mu je odgovorio: "Izgleda da nije, ali kaže da ima jedan benefit, kad su se vratili u apartman pao je vrhunski seks na njezinu inicijativu."

Jedan Hrvat obožava nudističke plaže: "Kao stil život mi nije nešto što me priviači, ali nudističke plaže da! One su super jer sam u ambijentu gdje su svi goli i ne moram misliti jesam li čudan što sam gol na plaži jer gotovo uvijek i jesam, iako su to naravno plaže izvan mjesta, ne odmah ispod puta i sl. Ali prošlo ljeto sam bio prvi put na nudističkoj i eto bilo je fora, ništa seksualno, pregledaš prostor i ljude kako bi i inače."

Rad u nudističkom kampu

Jedan muškarac iz Bjelovara je imao iskustvo rada u nudističkom kampu te je rekao: "Radio sam u FKK Koversada (Vrsar) 2019. u kampu. Više nemam problema bit gol na takvim mjestima nakon te sezone", na što mu je jedna žena odgovorila: "Divan kamp, ogroman, mjesta kao u priči, mir i tišina, plaže velike, nema gužve, divota. FKK kampovi su zakon. Naravno, Istra. Manja gužva, ljudi normalniji, mirniji, čitaju se knjige na plaži, uglavnom su stranici, Slovenci, Austrijanci i sl., općenito ugodniji ljudi. Čak i obitelji s djecom su pristojnije. Zato smo krenuli u FKK kampove."

"Radio sam u nudističkom kampu. Bilo je gostiju koji dolaze od šezdesetih godina prošlog stoljeća i sada su u kampu sa svojim unucima. Više su vezani za jedno mjesto. Nema neke razlike između tekstilnih i golih gostiju. Nudizam je počeo jenjavati kod nas nakon jačanja utjecaje crkve i konzervativnih stavova", poručio je jedan radnik iz nudističkog kampa.

Drugačije je nego prije

Koliko se situacija promijenila su svi vidjeli: "Ne znam za nudizam, ali prije 20 godina je bilo puno više toplesa na normalnim plažama, sada je to postalo neprimjerno. Po meni je to zbog toga jer smo svi deklarativno odjednom postali veliki kršćani", na što se jedna osoba nadovezala: "Da, prošle godine sam bio u Ninu, jedini toples sam vidio negdje na kraju plaže, ali glavno da su 2 metra od mene bila 2 kita od 150 kila u najmanjim tangama koje su mogle naći." Još je jedna žena imala nešto za nadodati: "Žene su si bile okej sa svojim sisama na plaži. Meni smeta puritanizam koji je to dofurao jer sam ja sad čudna u toplesu na mnogim plažama, a pamtim kad su u Dubrovniku i takvim sredinama dolazile babe i počele ga čak zabranjivati kao, što ne znam baš je li normalno i tada ustavno bilo."

Neki su protiv

"Ne znam je li američki utjecaj, ali me živcira", rekao je jedan Hrvat svoje mišljenje, na što se druga osoba nadovezala: Ja bih rekla da FFK i nudizam nije američki utjecaj. Oni su jako osjetljivi na golo tijelo, vidiš i sam koliko imena imaju za privatne dijelove. Nudizam je više zapadnoeuropska stvar, dosta Nijemaca doživljava nudizam normalnim i čujem da u našim nudističkim kampovima ima najviše njih i Nizozemaca."

Neki to jednostavno ne vole: "Ne osuđujem nudiste, niti bih ih ogovarala, niti sprječavala u tome. Moj životni kompas i vodilja je "ako te nešto veseli, a ne štetiš time ni sebi, ni drugima, go for it". Ali, koliko god je ugodno biti gol, ne želim da me drugi vide golu (osim mog muža), niti ja želim vidjeti druge gole. Iskreno, mučno mi je malo vidjeti stare djedice na plaži kako im vise jaja iz uskih Speedo kupaćih kostima i kako im se ocrtava guzica pa ne želim ni zamisliti da ih slučajno vidim potpuno gole. Tako da je dobro što postoje i nudističke i obične plaže pa su svi sretni."

"Nije za mene, ali tko voli nek' izvoli. Ono što me smeta je to što je totalno neregulirano. Prije sam ispod kuće imao jedan komad koji je bio označen FKK i to je OK, ali svake godine samo sprejevima nadopisuju FKK na svaki komadić obale koji nije već krcat turistima. Sada je došlo do toga da nemam prilaz moru koji nije FKK plaža u krugu od 20min, a živim 5min od mora. Da je grad to napravio, ne bi bio sretan, ali ne bih imao ništa protiv, ovako je to praktički vandalizam", ispričao je svoj problem jedan Hrvat s mora.

Dok su drugi preporučili

"Prvi put sam bio prošle godine na nudističkoj plaži. Cura me nagovorila da idemo i rekao sam zašto ne kad je blizu apartmana. Bio sam malo skeptičan, moram priznati, ali na kraju je bilo sjajno iskustvo i rado bih opet. Svakako je malo čudno na prvu, ali se opustiš brzo i ne misliš o tome. Super je osjećaj u moru i baš smo se zabavili. Mladi imaju neki krivi stav o tome, a dodatno je i to što svi non stop moraju sve slikati i naravno da onda ne odlaze baš na takva mjesta. Ja bih osobno kao skeptik preporučio svima da probaju kad su na moru, ako im se ne svidi, lako se ode na drugu plažu", preporučio je mnogima jedan muškarac.

Svoje mišljenje o slobodi tijelu je rekao i drugi muškarac: "Treba zakonom urediti da zgodne mlade ženske moraju biti gole po ljeti na plaži. Dosta nam je ovih puritanaca i zatucanih, neka budu gole."

Hrvati su konzerve

"Moje iskustvo je da su Hrvati generalno prevelike konzerve. Po nudističkim kampovima i plažama viđam najviše Nijemce i Slovence, a Hrvate doslovce nikad", zaključio je jedan Hrvat.