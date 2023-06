PET DANA VESELJA / Luda zabava za najmlađe: MiniPolis, prvi dječji grad u Hrvatskoj, organizira Ljetni kamp i nudi superkul sadržaje!

MiniPolis, prvi dječji grad u Hrvatskoj, organizira petodnevni Ljetni kamp za djecu od 4 do 12 godina, koji će se tijekom ljetnih praznika održavati svakog tjedna, od ponedjeljka do petka, u razdoblju od 26.06. do 01.09. u 10 termina