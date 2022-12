Vozači otkrivaju kako pravilno koristiti strugalicu jer tvrde da su godinama odleđivali svoj automobil koristeći pogrešnu metodu, piše The Mirror.

Hladna zimska jutra znače jednu iscrpljujuću stvar za vozače, a to je mraz. Uklanjanje leda i snijega s vjetrobranskog stakla mukotrpan je posao i mnogi zbog njega kasne sa svojim dnevnim obvezama.

Klasična strugalica za led oduvijek je bila spas tijekom zime. Međutim, tiktokerica Lizzy tvrdi da svi koriste ovaj praktični alat na pogrešan način, a ljudi su ostali zaprepašteni kad su to saznali.

Lizzy je u videu, koji ima više od 980.000 pregleda, pokazala kako njena uobičajena metoda nije tako učinkovita u usporedbi s malo poznatom pravilnom upotrebom.

Okrenula je strugač na drugu stranu

Lizzy tvrdi da je koristila strugalicu na pogrešnoj strani te kaže da je tek sada otkrila pravi način. "Trik za struganje leda naučila sam na TikToku jutros u 6 sati jer nisam mogla spavati… Zašto ovo nisam znala?!", rekla je u videu.

Lizzy je okrenula strugač na drugu stranu kako bi pokazala kako se led brzo uklonio s vjetrobrana njenog automobila. Na stotine korisnika TikToka ostalo je šokirano te je komentiralo njen video.

"Vozim 17 godina i to sam naučila tek danas, iako samo bacam toplu vodu na prozore", "Zašto to nikad nisam znao?!", "Najvažniji savjet je da uđete i upalite auto dok to radite. Pustite ga da se zagrije i odmaglite prozore da budete spremni za vožnju", samo su neki od komentara.