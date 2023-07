Mnogi ljudi sa sobom nose kondome kada idu na odmor. Bilo da ste u vezi ili tražite zabavu, uvijek je bolje biti siguran nego zažaliti, ali pazite da ih pravilno spakirate, piše Daily Star.

Kada krećete na odmor važno je da imate sve što vam je potrebno, od odjeće preko donjeg rublja do kreme za sunčanje, ali i kondoma. Broj Britanaca koji guglaju "Mogu li ponijeti kondome u avion?" skočio je za nevjerojatnih 81 posto u proteklom mjesecu.

Iz Condom.uk-a objasnili su zašto nikada ne biste trebali držati kondome u check-in prtljazi. Napominju da ih možete ponijeti u avione, trajekte, autobuse ili bilo koje drugo prijevozno sredstvo koje odaberete za godišnji odmor.

Kada je riječ o putovanju avionom, poželjno je nositi kondome u ručnoj prtljagi, no ne i u check in prtljagi. To je zato što prtljažni prostor aviona može biti na visokoj temperaturi tijekom dugih letova, što može oslabiti kondome i zbog toga mogu popucati.

Ne držite kondome u novčaniku!

Stoga, najbolje ih je držati u ručnoj prtljazi. Tako ih štitite od ekstremnih temperaturnih promjena i osiguravate da ostanu u najboljem stanju. Čuvanje kondoma u džepu ili novčaniku tijekom putovanja također ih može oštetiti.

Novčanik može dosta zgnječiti predmete u njemu, a stalni pritisak i trenje mogu potencijalno oštetiti pakiranje kondoma, što može dovesti do poderotina. Džepovi, također, nisu idealni za držanje prezervativa jer ih kovanice, ključevi i sl. svojim oštrim rubovima mogu oštetiti.

Kad su u pitanju kondomi i seksualne igračke, imajte u vidu da diljem svijeta postoje razni propisi o njima. Evo popisa zemalja u kojima se seksualne igračke definitivno ne smiju koristiti!

Posjedovanje seksualnih igračaka na Tajlandu je protuzakonito. Ako vas uhvate, pripremite se na do tri godine iza rešetaka i pozamašnu kaznu od nešto više od 1.500 eura.

Zbog igračke za odrasle - u zatvor

Saudijska Arabija, također, ima nultu toleranciju prema seksualnim igračkama, pornografiji ili bilo čemu što iole podsjeća na donje rublje, bikinije ili kupaće kostime. Ako vas uhvate s bilo kojim od ovih predmeta, mogli biste se suočiti s protjerivanjem ili ostankom u zatvoru.

Kad putujete u Ujedinjene Arapske Emirate, seksualne igračke držite podalje od kofera ili riskirajte kazneni progon.

Iako seksualne igračke nisu ilegalne u Indiji, ključno je izbjegavati njihovo javno izlaganje ili otvoreno rukovanje njima. Ako ih pronađu djelatnici na osiguranju na aerodromu, to može dovesti do više od neugodne situacije - mogli biste završiti u zatvoru.

Carinici na Maldivima nisu tolerantni prema seksualnim igračkama. Ako ih ugledaju, zaplijenit će ih, a u nekim slučajevima možda će vas čak poslati natrag kući. Nešto slično dogodit će vam se i u Vijetnamu.