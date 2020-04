HRVATICA IZ TANZANIJE OTKRIVA KAKO NASTAJE KAVA: Od sadnje do šalice, sve se radi ručno

Više od tri mjeseca provela je u Tanzaniji pomažući potrebitima

Volonterka Martina iz Novog Sela Rok objavila je zanimljiv video iz Afrike, a za eMedjimurje ispričala cijeli proces

Martina Strahija iz Novog Sela Rok prekrasnu priču započela je u zimi 2019. godine kad je odlučila napraviti velik korak i krenuti putem volontiranja. Kao odredište odabrala je Tanzaniju i okolno područje, gdje je provela više od tri mjeseca pomažući djeci i potrebitima.

O Martini i njezinom volontiranju u Africi pisali smo prije točno dva mjeseca, a ovih je dana ova hrabra volonterka zaintrigirala ljude na društvenim mrežama objavivši vrlo zanimljiv video koji je nastao u Africi za vrijeme njezinog volontiranja – kako kava dolazi do šalica.

Sve ide ručno

Snimka je nastala točno prije godinu dana kada je Martina i volontirala u Tanzaniji, Arusha (podnožje Kilimanjara). Mnogi stanovnici toga kraja žive baš od kave Arabice kod koje se od sadnje, branja, obrade pa do šalice – nikako ne koristi mehanizacija. Sve ide ručno.

Martina nam je ukratko objasnila kako izgleda proces pripreme kave.

“U Tanzaniji kava Arabica uglavnom raste na sjevernom dijelu padina brda Kilimanjaro i planine Meru, pod sjenom biljaka banana. Plodna tla regije Kilimanjaro, kao i dovoljna količina oborina i blaga klima, pružaju optimalne uvjete za mnoštvo malih plantaža.

Ova egzotična karakteristika plantaže daje posebnu aromu kavi. Sezona berbe kave u regiji Kilimanjaro traje od listopada do veljače. Otprilike milijun ljudi živi na obroncima planine i uzgaja kavu Arabica Kilimanjaro. Uzgoj kave je jedini prihod za mnoge od njih.

Jedna od najboljih kava na Zemlju

Kad se pravilno brine o plantaži, Kilimanjaro je jedna od najboljih kava na Zemlji. Put do kave u šalici je dug proces – prolazi kroz mnoge korake i kroz mnoge ruke prije nego što dođe do vas – i postoje mnoge stvari koje mogu poći po zlu, koje mogu narušiti kvalitetu zrna kave, a time i okus i arome dobivenu pečenjem, mljevenjem i kuhanjem kave. Od sadnje od šalice – sve se radi ručno, jer tvrde da mašine nisu precizne kao ruke. Vođena lokalnim farmerom, svjedočila sam cijelom procesu proizvodnje kave od zrna kave do šalice, rekla je Martina.