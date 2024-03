Kuba je 17. najveći otok na svijetu. Ova komunistička zemlja zadnjih godina bilježi sve veći rast posjetitelja otkad su avionske karte za Kubu postale pristupačnije. I dok je do 1997. godine kontakt između turista i Kubanaca bio ilegalan, turizam je na Kubi sada važna gospodarska grana. Mnogi turisti posjećuju Varadero, Trinidad, Vinales i Havanu, glavni grad Kube. Zanimljivo je da je prvi hotel s pet zvjezdica otvoren 2017. u Havani.

Posebnost Kube je vidio i Ernest Hemingway koji je tijekom života na Kubi napisao "Kome zvono zvoni", "Starac i more" i "Otoci u struji". Neki Hrvati hrle posjetiti Kubu zbog ljubavi prema plesu, koji je vrlo važan Kubancima. S Kube potječu bolero, mambo i cha cha, a kako turisti kažu, na ulicama kubanskih mjesta mogu se vidjeti ljudi kako opušteno plešu i to je nešto što ih privlači.

No, na Kubi ima i mnogo problema. Kubanci su tako u nedjelju, 17. ožujka, organizirali ulične prosvjede, što je rijetkost u toj zemlji, zbog nestašica hrane i struje, nakon što su zbog prekida opskrbe električnom energijom pojedini dijelovi otoka bili bez struje i do 14 sati dnevno. Struja je ponovo puštena u grad kasnije tijekom dana i došla su "dva kamiona riže", rekao je svjedok. Za vikend se situacija pogoršala zbog nestašice goriva potrebnog za proizvodnju električne energije. Neka područja, poput grada Santiago de Cuba, bila su bez struje do 14 sati dnevno. Američko veleposlanstvo u Havani priopćilo je na X-u da je upoznato s izvješćima o "mirnim prosvjedima" u Santiagu, Bayamu i drugim dijelovima Kube, piše Hina.

Hrvatica Ena je sa suprugom provela dva tjedna na Kubi u veljači 2024. godine, a nama je otkrila kako joj je bilo i s kojim problemima su se susreli. Bračni par je dao i savjete za one koji žele posjetiti ovu lokaciju. Iako podaci govore da Kuba ima najveći broj liječnika po pacijentu na svijetu, situacija s liječenjem Kubanaca je potpuno drugačija, a sve nam je ispričala Ena.

Kakvi su Kubanci?

"Odsjeli smo u Airbnbu, a naši domaćini su bili jako ljubazni i srdačni. Po prirodi su svi otvoreni i razgovorljivi, sve žele učiniti za vas. Vlasnica je za nas angažirala svoju susjedu da nam kuha, a njezin sin nas je vozio na aerodrom. Čak je i nazvala lokalnu udrugu za zaštitu lagune i oni su nas poveli na izlet, ispričali nam sve o flori i fauni njihove lagune. Vlasnica apartmana u Vinalesu je za nas organizirala izlet na konjima kroz polja duhana te odlazak na planinu radi gledanja izlaska sunca. Kada smo tek došli u Vinales, malo smo se izgubili pa su nam ljudi sami prilazili kako bi nam pomogli i uputili nas u dobru ulicu. Svi su ondje jako ljubazni.

Imali smo i jednu zgodu, vlasnica apartmana nam je sredila najam bicikala, cijeli dan smo se vozikali i pred kraj dana odlučili smo otići na zipline s pogledom na planine. Iskustvo je bilo fenomenalno, no u toj avanturi, moj suprug je na ziplineu izgubio ključ od bicikala i nismo se mogli vratiti u apartman. Nakon pretrage cijelog terena, morali smo nazvati vlasnicu pa je njezin suprug došao na motoru i dao nam rezervni ključ. Ispao je pravi mali show program", započela je Ena svoju priču.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Vinales

Koje su specifičnosti Kube?

"Kuba je zemlja neviđenih prirodnih ljepota, ima sve, od tirkizno plavog mora, do planina, od kokosovih palmi do uzgoja kave, šećerne trske i duhana. Nas je oduševila regija Vinales, gdje smo imali priliku posjetiti obitelji koje se bave uzgojem duhana i kave. Šokiralo nas je da oni moraju dati 90 posto uroda državi, koja onda u svojim tvornicama prerađuje i radi kubanske cigare, stavlja im fancy omotnice i onda ih skupo prodaje. Poljoprivrednici mogu prodati samo 10 posto i to isključivo na svom imanju, i bez ikakvih etiketa. Cijena je puno jeftinija. Ako želite kupiti prave kubanke, vrhunske kvalitete, uputite se do regije Vinales i vidite iz prve ruke kako raste duhan, kako se lišće mota, kako cigara dobiva svoj oblik. Imali smo priliku s vodičem otići gledati izlazak sunca s planine i nakon toga smo posjetili obitelj tzv. Aquaticos, koji su jedni od rijetkih pravih potomaka kubanskih domorodaca, a koji i dan danas žive na prirodan način. Oni nikada nisu išli kod doktora zahvaljujući tome što su upoznati s ljekovitostima biljaka i znaju kako ih upotrijebiti u zdravstvene svrhe.

Fascinirao nas je broj povijesnih spilja, a u nekima od njih smo se čak mogli i okupati.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Vinales

Cijela Kuba kao da je zaostala u prostoru i vremenu, od ulica Havane i starih kolonijalnih zgrada, od gradova Cienfuegos, Trinidad, do starih autobusa i kabrioleta. Havana je puna povijesti, s jedne strane možete vidjeti impozantne građevine koje je izgradila Vlada, a s druge strane siromašan narod koji pokušava preživjeti na ulicama Havane. U Havani se isplati popeti na toranj katedrale radi pogleda, popiti koktel na nekom rooftopu hotela i uživati u zvucima kubanske glazbe. Ne fali sadržaja za ljubitelje noćnog života.

U Havani nam se jako svidjela vožnja kabrioletom - to bismo svima preporučili. Osjećali smo se kao da smo putovali natrag kroz vrijeme", ispričala je Ena.

Restrikcija električne energije

"Nešto što nikada nismo doživjeli, bile su restrikcije struje. Diljem cijele Kube (osim u glavnom gradu) po četiri - pet sati dnevno gasi se struja zbog uštede energije, a stanovnici rijetko kada dobiju informaciju kada će to biti. Nakon vožnje autobusom koja je trajala deset sati, stigli smo na destinaciju, tražili smo smještaj u potpunom mraku s lampama na glavama kao i morali smo se tuširati u ledenoj vodi. Nismo bili spremni na to. Navodno je uragan prošle godine oštetio centralu za proizvodnju električne energije. Lokalci su nam ispričali da jedne godine zbog uragana nisu imali mjesec dana električnu energiju. No Kubanci su snalažljivi, dosta njih ima generatore", kaže Ena.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Kuba

Kubanska hrana i plaže

"Za doručak smo dobili tanjur pun sezonskog voća, guave, ananasa, banana i manga. Također smo dobili kavu, čaj i omlet, a ako bi imali sreće, gazdarica bi nam ispekla i male palačinke od cimeta. Uživali smo u ribljim jelima i jastozima. Obavezno probajte jastog, toga imaju u izobilju.

Kokteli su im savršeni, osobito Mojito, Cuba libre i Pina colada. Super je što možete uvijek naručiti bezalkoholni koktel.

Plaže su pješčane, a more je tirkizno plavo, kao iz filma "Pirati s Kariba". Dok ležite na svojoj ležaljci, prilaze vam svirači i žele svirati u zamjenu za novac, pravi kubanski doživljaj. Zanimljivost je da je za Kubance period od prosinca do ožujka jako hladan. Za njih je to zimski period i oni se ne kupaju, iako temperature budu od 25 do 30 stupnjeva. Jedan dan smo doživjeli i vjetar na plaži. Moram priznati da je vjetar bio prohladan i da su valovi bili dosta jaki. I to je bilo lijepo za doživjeti.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Varadero, Kuba

Kubanci nemaju lijekove

Kubanci danas jako teško žive. I oni su pogođeni velikom inflacijom, njihova nacionalna valuta pesos gotovo ne vrijedi ništa danas. Jedan euro je oko 300 pesosa. Ljudi imaju plaće oko 20 do 50 dolara mjesečno, a u dućanima je sve skupo. Najčešće se mora dugo čekati da bi se ušlo u dućan, a zbog politike embarga, nema puno proizvoda. Teško je pronaći mlijeko. Zanimljivo je da u Havani nisam mogla pronaći kubansku kavu u dućanu, nego su mi nudili uvoznu. Bacila sam oko na cijene i pokušala pretvoriti u eure, dakle ondje je litra ulja oko tri eura, maslinovo ulje je 13 eura, keksi dva do pet eura, a sad zamislite da imate plaću 20 dolara, što je malo više od 18 dolara, što biste uspjeli kupiti.

Najgora stvar je embargo na lijekove. Ljudi se mole Bogu da se ne razbole i da ne moraju kod doktora jer lijekova nema još od covida, zbog politike. Gotovo svi naši domaćini, kod kojih smo bili smješteni, imaju djecu koja studiraju ili rade vani, u Meksiku ili Kanadi i onda oni po potrebi pošalju roditeljima lijekove. Vlasnica apartmana u Cienfuegosu, kod koje smo bili smješteni, ispričala nam je da je prošle godine imala operaciju i da ju je doktor pristao operirati tek kada je nabavila sve lijekove, uključujući i anesteziju, a sve to joj je poslala kći koja je na doktoratu u Meksiku. Oni tako lijekove moraju nabavljati u tajnosti, kao drogu na crnom tržištu. Strašno je žalosno kako su ti ljudi prepušteni sami sebi. Nemaju pravo prosvjedovati kako ne bi završili u zatvoru. Kubanci su jako prilagodljivi i prihvate sve i nastave dalje sa životom. Mislim da smo mi kao turisti bili u puno većem šoku. Tako da - ako želite pomoći lokalnom stanovništvu, nađite smještaj u Casas particualres preko Airbnba, ponesite nešto svojim domaćinima za poklon, pričajte s njima i saznat ćete puno toga."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Savjeti za one koji žele posjetiti Kubu

"Ako idete na Kubu, nabavite vodič od Lonely Planeta jer se mnoge informacije ne mogu pronaći na Googleu zbog ekonomske politike. Tako sam ja bila u šoku kada nisam mogla pronaći nikakve informacije o prijevozu, no na sreću, sve mi je pisalo u vodiču. Naručite kubansku mobilnu karticu dan-dva prije putovanja i dočekat će vas na aerodromu. Nemojte plaćati kreditnim karticama, provizije su visoke, ponesite gotovinu, ali je rasporedite na više različitih mjesta. Nemojte nikada mijenjati novce na aerodromu, možete platiti taksi i u dolarima ili eurima. Mi smo za prvu ruku promijenili nešto malo novca kad smo tek došli, tečaj na aerodromu je bio jako nizak, inače je jedan euro oko 300 pesosa, a na aerodromu je bio oko 170. Šlag na tortu, vozač taksija koji nas je odvezao do našeg prvog smještaja, nije uopće htio uzeti te pesose nego nas je tražio da mu platimo u dolarima ili eurima.

Želimo upozoriti čitatelje da budu oprezni u Havani jer ima jako puno ljudi koji vam prilaze i nude promjenu novca, cigare, alkohol i sl. Jedan par nas je pratio i vidjeli su da se nismo mogli odlučiti u koji ćemo bar ići pa su nam prišli, uspostavili komunikaciju, zezali se i na kraju su nam rekli da će nam pokazati pravi kubanski bar. Međutim, odveli su nas u neki bar u kojem je sve koštalo tri puta skuplje od normalnih kubanskih cijena. Uz sve to, tražili su nas novce, a žena na blagajni nas je zeznula za konverziju eura. Naučite par riječi španjolskog kako biste znali odgovoriti: 'No, gracias amigo'."

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Vinales

"Također, čuli smo od lokalaca da npr. sve hotele i luksuzne restorane u Varaderu posjeduju članovi Vlade pa ako želite pomoći lokalnim ljudima, radije bukirajte smještaj preko Airbnba jer tako novac ide u prave ruke. Ako želite kupiti pravu kubansku kavu, med, cigarete, odite u regiju Vinales, posjetite proizvođače, popričajte s njima i kupite direktno od njih. Novac ide njima.

Ponesite bombone za djecu i lijekove (brufene, paracetamole, antibiotike i drugo) i ostavite domaćinima kod kojih idete ili u prvi medicinski centar na koji naiđete. Oni su željni lijekova, a djeca bombona. Djeca su nas znala zaustavljati na ulici kako bi im dali bombone. Na sreću, dobili smo te savjete od prijatelja koji su išli prije nas pa smo sve ponijeli.

Ponesite internacionalni adapter za punjenje i obavezno eksterne punjive baterije. Ako kupujete karte za autobus online, za plaćanje upalite VPN kako biste mogli platiti s europskom karticom jer inače nećete moći. Obavezno otiđite na check-in pola sata prije, mi smo zakasnili i zamalo smo morali ponovo kupiti karte. Također bih savjetovala da na Kubi provedete barem tri tjedna", savjetovala je Ena.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Kuba

POGLEDAJTE VIDEO: Svjetski prvaci u cijepljenju. Nemaju antivaksera, ali imaju siromaštva: Direkt donosi priču s Kubancem koji je tražeći bolji život došao u Hrvatsku